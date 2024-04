Boca podría incorporar un jugador por la lesión de Blondel para la Sudamericana

Los dirigentes de Boca tienen la posibilidad reglamentaria de realizar una modificación en caso de una lesión de tal calibre. El cuerpo técnico está evaluando si buscar un reemplazo o confiar en las pocas variantes disponibles en esa posición.

El debut de Boca en este torneo continental está programado para este miércoles a las 21:00, cuando se enfrenten al Nacional Potosí en la altitud de Bolivia. A pesar de la baja de Blondel, el club ya había entregado su lista de buena fe, en la que el lateral derecho estaba incluido.

La situación se complica aún más para Boca, ya que casi no cuenta con laterales. Además de Blondel, el único jugador con experiencia en Primera y en la posición de lateral derecho es Luis Advíncula.

Por otro lado, Dylan Gorosito, quien participó en el Mundial Sub 17 con la Selección argentina, aún no ha debutado en el primer equipo. Como alternativa de emergencia, Nicolás Figal podría ubicarse en esa posición, pero no estará disponible para el debut debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas durante la última edición de la Copa Libertadores.