Santa Fe inicia sesiones con Ley Orgánica de Municipios, renovación de la Corte y reforma electoral en agenda

La Legislatura santafesina arranca el período ordinario con una agenda cargada: media sanción para la Ley Orgánica de Municipios, votación de pliegos para la Corte Suprema y debate por una nueva ley electoral.

El inicio anticipado del período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial marca el ritmo de un año político intenso en Santa Fe , atravesado por la implementación de la reciente reforma constitucional . Lejos de tratarse de un gesto simbólico, la convocatoria responde a una agenda legislativa obligatoria y de alto impacto institucional que deberá resolverse en las próximas semanas.

El primer gran tema en la hoja de ruta es la Ley Orgánica de Municipios , considerada la pieza clave para adecuar el funcionamiento de los gobiernos locales al nuevo marco constitucional.

Tras una serie de rondas de consultas con intendentes y concejales realizadas durante el verano, el Senado provincial tiene previsto otorgarle media sanción el próximo 26 de febrero. La norma redefinirá competencias, autonomías y atribuciones de los municipios, en línea con los cambios introducidos por la reforma.

Renovación de la Corte Suprema

Ese mismo 26 de febrero, la Asamblea Legislativa deberá votar los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Los candidatos propuestos son Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel, cuyos nombramientos requieren el aval legislativo. La definición impactará directamente en la composición del máximo tribunal provincial y en el equilibrio institucional del Poder Judicial.

Reformas en el sistema judicial

Otro eje central será el tratamiento de nuevas leyes vinculadas al sistema judicial santafesino. Entre los puntos que se esperan debatir figuran:

Nuevos mecanismos para la selección de jueces, fiscales y defensores .

. La creación de un nuevo organismo para el juzgamiento de magistrados.

Estas modificaciones apuntan a fortalecer los criterios de transparencia, idoneidad y control institucional dentro del Poder Judicial.

Nueva Ley Electoral: debate clave

La nueva Constitución también exige actualizar las reglas de competencia política. En ese marco, se abrirá el debate por una nueva Ley Electoral, uno de los temas de mayor sensibilidad política.

Actualmente, la provincia cuenta con cinco boletas únicas, una por categoría. La propuesta en análisis busca reducirlas a dos o tres, con el objetivo de simplificar el proceso de votación y mejorar la experiencia del electorado.

La discusión promete ser de alto voltaje político, ya que redefine las reglas de juego en las urnas santafesinas y puede impactar en el armado de estrategias partidarias de cara a futuros comicios.

Autoridades ratificadas en ambas Cámaras

En la antesala del nuevo período legislativo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado celebraron sus sesiones preparatorias para definir autoridades.

En Diputados fue reelecta como presidenta Clara García (PS), mientras que en el Senado se ratificó a Felipe Michlig (UCR) como presidente provisional.

La reconfiguración institucional se completa tras la renuncia de Gisela Scaglia a la Vicegobernación para asumir como diputada nacional, lo que posiciona a Michlig como sucesor directo en la línea institucional detrás del gobernador.

