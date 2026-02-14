Por primera vez en febrero, Pullaro inaugura este domingo el año legislativo

Bajo el marco de la reformada Constitución, el gobernador Maximiliano Pullaro abrirá este domingo por la mañana el 144º período ordinario de la Legislatura. Se espera un discurso no demasiado extenso

En medio del fin de semana extra largo , y luego de los convulsionados días de conflicto con la Policía, el gobernador Maximiliano Pullaro inaugura en Santa Fe capital las sesiones ordinarias de la Legislatura , que por primera vez , tras la reforma constitucional del año pasado, inicia su año en febrero. Antes lo hacía en mayo. El cambio de fecha amplía el tiempo de trabajo parlamentario y pone en agenda temas urgentes y claves como la ley de Municipios, la renovación de la Corte Suprema y la reforma electoral. Además, será la oportunidad para que el gobernador cuente a los legisladores y a la sociedad toda sus planes para esta segunda parte de su mandato. Se espera además, alguna referencia sobre el renovado vínculo con la Policía, tras el significativo aumento salarial.

La apertura será el domingo a partir de las 9, tras la cual se presentará en la plaza de la Legislatura el espectáculo presentado por Santa Fe en Cosquín y la ciudadanía podrá visitar las dos cámaras. Así, Pullaro estrenará el nuevo período legislativo que prolongó la nueva Carta Magna santafesina. Históricamente, el inicio del año legislativo se producía cada 1º de mayo. Sin embargo, con el nuevo texto constitucional sancionado en septiembre pasado, el período ordinario comienza ahora el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre.

Este cambio estructural busca dotar a las Cámaras de una mayor autonomía y un plazo más extenso para el tratamiento de leyes propias, limitando el período de sesiones "extraordinarias" (donde el temario lo impone exclusivamente el Ejecutivo) al tramo que va de diciembre a mediados de febrero.

Se espera que el discurso del mandatario no supere la hora de duración. Y más allá de las palabras institucionales de rigor –algunas versiones anticipan un homenaje al Brigadier Estanislao López, en el marco del 240º aniversario de su nacimiento que se cumplen el 15 de junio–, la expectativa está puesta en la hoja de ruta de la última parte de su mandato. Y, fundamentalmente, en alguna palabra más sobre el superado conflicto con la Policía que, si bien no afectó el patrullaje en Rosario, sí obligó a cambiar al titular de la fuerza local, el comisario Guillermo Solari, a solo tres meses de haber asumido al frente de la Unidad Regional II, por Danilo Villán quien ya estuvo en el cargo de enero a junio de 2020.

