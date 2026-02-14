Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Apenas unas horas antes del partido, Colón oficializó la lista de convocados para su presentación en la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn

14 de febrero 2026 · 17:46hs
Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Con la cuenta regresiva en marcha, Colón oficializó la lista de convocados para su presentación en la Primera Nacional de este sábado, a las20, en Santa Fe frente a Deportivo Madryn. El equipo ya está definido en la cabeza de Ezequiel Medrán, aunque optó por no confirmarlo públicamente.

• LEER MÁS: Después de 4 meses, Colón vuelve al Brigadier y Medrán perfila el once

La nómina de citados deja en evidencia un fuerte cambio de ciclo. Predominan los nombres nuevos y son pocos los futbolistas que permanecen respecto del plantel anterior, en una clara señal de renovación profunda. Un verdadero barajar y dar de nuevo con el objetivo de ir en busca del ascenso que Colón viene persiguiendo y que se le negó en las últimas temporadas.

• LEER MÁS: Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Otro dato que no pasa inadvertido es la escasa presencia de valores surgidos del club, una tendencia que marca el perfil del armado actual y refuerza la idea de un proyecto construido, en gran parte, desde incorporaciones externas. Como pasa desde que está Medrán, la nónima es revelada recién unas horas antes.

• LEER MÁS: "Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece"

Con los convocados ya definidos y la ilusión en marcha, Colón empieza a escribir un nuevo capítulo en la Primera Nacional, con la expectativa de que esta vez el camino tenga un final distinto.

Los convocados de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2022745960250773590&partner=&hide_thread=false

