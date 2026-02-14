Colón dio a conocer los primeros convocados para el debut ante Deportivo Madryn

Con la cuenta regresiva en marcha, Colón oficializó la lista de convocados para su presentación en la Primera Nacional de este sábado, a las20, en Santa Fe frente a Deportivo Madryn. El equipo ya está definido en la cabeza de Ezequiel Medrán, aunque optó por no confirmarlo públicamente.
Por Ovación
La nómina de citados deja en evidencia un fuerte cambio de ciclo. Predominan los nombres nuevos y son pocos los futbolistas que permanecen respecto del plantel anterior, en una clara señal de renovación profunda. Un verdadero barajar y dar de nuevo con el objetivo de ir en busca del ascenso que Colón viene persiguiendo y que se le negó en las últimas temporadas.
Otro dato que no pasa inadvertido es la escasa presencia de valores surgidos del club, una tendencia que marca el perfil del armado actual y refuerza la idea de un proyecto construido, en gran parte, desde incorporaciones externas. Como pasa desde que está Medrán, la nónima es revelada recién unas horas antes.
Con los convocados ya definidos y la ilusión en marcha, Colón empieza a escribir un nuevo capítulo en la Primera Nacional, con la expectativa de que esta vez el camino tenga un final distinto.
Los convocados de Colón