Boca reactivó la negociación por Cetré y propuso un préstamo con opción

Tras el freno por una discrepancia médica, el Xeneize elevó una nueva propuesta a Estudiantes: cesión por un año con opción de compra por Cetré.

Cuando todo indicaba que Edwuin Cetré se convertiría en refuerzo de Boca , una diferencia en la interpretación de los estudios médicos modificó el escenario. Una molestia previa en una de sus rodillas generó dudas en el cuerpo médico del club de La Ribera y la transferencia, que parecía inminente, quedó en suspenso.

Mientras tanto, el extremo colombiano se reincorporó a los entrenamientos en Estudiantes de La Plata , a la espera de una definición. Sin embargo, lejos de bajarse de la operación, el Xeneize decidió reformular la propuesta para intentar destrabar la situación.

La nueva oferta de Boca por Cetré

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme acercó a Estudiantes una alternativa: préstamo por un año con opción de compra, manteniendo los valores que se habían discutido en la negociación original.

En el esquema previo, Boca estaba dispuesto a desembolsar cerca de 6 millones de dólares por el 100% del pase, de los cuales la mitad correspondía al Pincha. Ahora, la intención es evaluar al futbolista durante una temporada antes de ejecutar una compra definitiva. El movimiento responde a la cautela generada tras la revisión médica, aunque en Brandsen 805 consideran que la operación todavía es viable.

La postura de Estudiantes y el factor contrato

En La Plata, la idea inicial era concretar una venta directa para reforzar las finanzas del club. Incluso el entrenador Eduardo Domínguez había deslizado que la salida del colombiano podía ser necesaria dentro del armado del plantel.

Una cesión, en cambio, no resulta tan atractiva para la dirigencia que lidera Juan Sebastián Verón. Además, existe un punto clave: el contrato de Cetré finaliza a fin de año. Para que un préstamo sea posible, primero debería acordarse una renovación. Otro actor en la negociación es el Independiente Medellín (DIM), propietario del 50% de la ficha, con quien ya existiría entendimiento, al igual que con el futbolista.

Los plazos que apremian a Boca

El contexto también juega su papel. Boca cuenta con un margen adicional de 10 días para incorporar jugadores tras la transferencia de Rodrigo Battaglia, plazo que vence en los próximos días. Esa ventana empuja al club a acelerar gestiones.

El antecedente de una transferencia frustrada por cuestiones médicas —cuando Cetré iba a pasar al Athletico Paranaense— suma un condimento extra a la negociación. Mientras el Pincha analiza la nueva propuesta, el Xeneize apuesta a encontrar un punto de equilibrio que contemple un cargo significativo y, eventualmente, una obligación de compra.

Por ahora, el futuro de Cetré, uno de los nombres más buscados del mercado de pases del fútbol argentino, sigue abierto. La definición, otra vez, se juega entre Boca y Estudiantes.