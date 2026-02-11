Uno Santa Fe | Ovación | River

River: gestión audaz y urgencia futbolística en la era Di Carlo

El presidente de River impulsa austeridad financiera, pero la goleada sufrida ante Tigre volvió a exponer las fisuras del equipo de Gallardo.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 14:29hs
A poco más de cien días de gestión, Stefano Di Carlo intenta reconfigurar el modelo institucional de River, aunque el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo sigue en deuda. La caída 1-4 ante Tigre en el Monumental reactivó el malestar interno y dejó en evidencia que la estabilidad dirigencial aún no se traduce en solidez competitiva.

Resultados que condicionan

El balance numérico ofrece matices, pero el impacto emocional de la derrota reciente pesa más que cualquier estadística. River alterna pasajes de buen juego con desconexiones defensivas y falta de contundencia en el área rival. La presión alta no siempre encuentra coordinación y el retroceso tras pérdida ha mostrado grietas preocupantes. Sin Copa Libertadores en el calendario 2026 —el objetivo continental será la Sudamericana— el margen de error se reduce. La exigencia del entorno millonario no distingue procesos: demanda funcionamiento y resultados inmediatos.

Uno de los ejes centrales de la nueva conducción fue modificar la lógica de inversión. Tras desembolsos millonarios en ciclos anteriores, la actual gestión aplicó un esquema de austeridad con contratos atados a productividad y premios por objetivos cumplidos. El arribo de Aníbal Moreno como apuesta fuerte y las incorporaciones a préstamo reflejan un enfoque más quirúrgico. Sin embargo, la ausencia de un centrodelantero de jerarquía —reclamo persistente de la tribuna— deja al plantel sin una referencia clara en el último tercio. River genera volumen de juego, pero le cuesta traducirlo en eficacia.

Monumental y mensaje político

En paralelo al frente deportivo, Di Carlo lanzó el proyecto de ampliación y techado del Monumental, con la meta de superar los 100 mil espectadores. La obra simboliza una ambición institucional de largo plazo y busca consolidar a River como potencia regional en infraestructura. La jugada política más significativa fue la renovación anticipada de Gallardo, una señal de respaldo en medio de cuestionamientos. No obstante, el crédito futbolístico ya no es ilimitado y cada presentación se convierte en examen.

Este jueves, ante Argentinos Juniors, el equipo tendrá la oportunidad de reconciliar discurso y rendimiento. Porque en Núñez, más allá de balances y planos arquitectónicos, la vara siempre la marca la pelota.

River Marcelo Gallardo Di Carlo Tigre
El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Dembélé insultó a un jugador de la Selección Argentina y calienta el Mundial: "Es un inútil"

El plantel de Colón se hace socio y marca un gesto de compromiso institucional

