Boca consultó por el delantero colombiano Edwuin Cetré

La dirigencia de Boca inició contactos por el colombiano, que volvió a entrenarse con el Pincha tras frustrarse su pase a Athletico Paranaense

5 de febrero 2026 · 12:38hs
Boca está interesado en Edwuin Cetré.

En la búsqueda de un refuerzo antes de que se venza el cupo disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia, Boca realizó un primer llamado a Estudiantes para interiorizarse sobre la situación de Edwuin Cetré. El colombiano aparece en el radar como opción para el puesto de mediocampista ofensivo, una de las prioridades del mercado azul y oro junto a la de centrodelantero.

Según pudo saber TyC Sports, el contacto fue exploratorio y apuntó a conocer el escenario general del jugador, que en las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del Pincha tras la caída de su transferencia a Athletico Paranaense. Aquella operación había avanzado al punto de que Cetré se realizara la revisión médica y estaba encaminada a convertirse en la compra más cara de la historia del club brasileño.

Desde La Plata, sin embargo, comunicaron oficialmente que la transferencia quedó cancelada. En un comunicado, el club explicó que “a pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

La versión difundida por la prensa brasileña fue distinta y generó mayor ruido. En ese país señalaron que durante los exámenes médicos se habrían detectado “problemas en los estudios cardiológicos” del atacante, lo que llevó a los dirigentes a considerar “más prudente no continuar con la transferencia”, que contemplaba un contrato por tres temporadas.

Con ese escenario, Cetré volvió a quedar a disposición del entrenador Eduardo Domínguez. En Estudiantes manejan dos caminos posibles: avanzar en una venta si aparece una oferta que satisfaga al club o, en caso de que el colombiano continúe, mejorarle las condiciones contractuales.

Asimismo, no pasa inadvertido que la entidad presidida por Juan Sebastián Verón ya cerró recientemente la venta de Santiago Ascacíbar al club de La Ribera, una operación que marcó un antecedente directo entre ambos clubes en este mercado de pases. Aquella transferencia no solo dejó ingresos importantes para el Pincha, sino que también abrió un canal de diálogo fluido entre las dirigencias, un factor que podría incidir si el interés por el colombiano se transforma en una negociación formal.

En Boca, mientras tanto, siguen trabajando contrarreloj. La dirigencia busca aprovechar el cupo vigente para cerrar al menos una incorporación más y evalúa alternativas para el mediocampo ofensivo. El nombre de Cetré ya está sobre la mesa y, aunque por ahora solo hubo un llamado, no se descarta que las gestiones avancen en los próximos días.

