Boca se ilusiona con el tridente ofensivo: Zeballos, Borja e Hinestroza

Después de un año para el olvido, Boca comenzaría a perfilarse de cara a la temporada 2026 con la posibilidad de conformar una picante. Con nombres de peso, regresos esperados y rumores de mercado, el Xeneize apostaría a renovar su poder ofensivo para volver a ser protagonista en el plano local e internacional.

Uno de los nombres que genera mayor impacto es el del centrodelantero Miguel Borja . El colombiano, que marcó una etapa fuerte en River, donde convirtió 62 goles en 159 partidos, sonaría como una alternativa concreta para reforzar el ataque azul y oro. Si bien su presente no sería el mejor, en Boca confiarían en que podría recuperar su nivel y transformarse en una pieza clave del nuevo proyecto.

Borja rotaría con Miguel Merentiel, actual referencia ofensiva del equipo, e incluso podría disputarle el puesto al delantero uruguayo. La posible competencia interna elevaría la exigencia en el frente de ataque, un aspecto que el cuerpo técnico consideraría fundamental tras una temporada con bajos registros goleadores.

En los extremos también habría novedades de peso. Por la banda derecha, Boca avanzaría por la llegada de Marino Hinestroza, reciente campeón con Atlético Nacional de Medellín en la Copa de Colombia. El extremo acumula 56 partidos oficiales, con 7 goles, 11 asistencias y 4.371 minutos jugados, números que respaldarían su proyección y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

En el sector izquierdo, la ilusión se apoyaría en Exequiel Zeballos, quien volvió a mostrar su mejor versión con la camiseta xeneize. El “Changuito” fue la figura indiscutida del último Superclásico y parecería haber recuperado la explosión y confianza que lo llevaron a ser una de las grandes promesas del club.

Con este panorama, el director técnico Claudio Úbeda se ilusionaría con completar un esquema ofensivo de lujo, combinando experiencia, potencia y desequilibrio. Boca, tras un año adverso, apostaría fuerte a los goles para reencontrarse con su identidad y encarar el 2026 con renovadas expectativas.