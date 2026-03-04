Uno Santa Fe | Boca

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El Xeneize evalúa variantes ofensivas para ocupar el último cupo del mercado. Alán y López Muñoz seducen por presente y proyección; Villa, por desequilibrio inmediato.

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 13:46hs
Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Con el margen reglamentario habilitado tras la salida de Lucas Blondel, Boca Juniors acelera gestiones para sumar su cuarto refuerzo y reforzar un frente de ataque que perdió profundidad. En carpeta aparecen Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Sebastián Villa, tres perfiles distintos para potenciar la fase ofensiva y el uno contra uno.

Radiografía ofensiva

El arranque irregular del equipo dejó al descubierto un déficit en la generación de juego entre líneas, con poca sorpresa en el último tercio y escasa eficacia en el desborde. La secretaría técnica busca un futbolista capaz de romper bloques cerrados, aportar gambeta en espacios reducidos y mejorar la transición ataque-defensa, una deuda recurrente cuando el equipo pierde la pelota en campo rival.

Alan Lescano, López Muñoz Y Sebastián Villa

El nombre de Alan Lescano fue acercado nuevamente a la dirigencia. El mediapunta, con actualidad en Argentinos Juniors, combina cambio de ritmo, conducción vertical y buen remate de media distancia. Su contrato reciente y la copropiedad de su pase encarecen la operación, pero seduce su capacidad para pisar el área como segunda punta y activar la presión tras pérdida, una clave en el libreto moderno.

Más compleja es la ingeniería por Hernán López Muñoz, cuyo pase pertenece al San Jose Earthquakes y está cedido en el Bicho. Zurdo, con lectura para filtrar entre centrales y lateral, ofrece claridad en el pase final y pelota parada, atributos escasos en el plantel. En la Ribera lo consideran “interesante”, aunque todavía no hubo contactos formales.

El caso de Sebastián Villa tiene otro tenor. Su potencia en el mano a mano y su ataque al espacio garantizan profundidad inmediata, pero su situación contractual y el contexto reciente enfrían cualquier avance. Aun así, su nombre aparece cada mercado como alternativa para recuperar amplitud y vértigo por banda.

LEER MÁS: Franco Colapinto arranca la F1 con Alpine y la mira puesta en Australia

Decisión estratégica

En Boca Juniors saben que no se trata solo de sumar un nombre, sino de elegir el perfil adecuado para corregir el funcionamiento colectivo: más presión coordinada, mejores triangulaciones por carril interno y mayor eficacia en el área. El cuarto refuerzo no será un complemento; deberá ser una pieza que cambie inercias y le devuelva al Xeneize peso ofensivo en el tramo decisivo del semestre.

Boca Sebastián Villa Alan Lescano Hernán López Muñoz
Noticias relacionadas
tres anos sin titulos: la racha que golpea a boca y profundiza la crisis deportiva

Tres años sin títulos: la racha que golpea a Boca y profundiza la crisis deportiva

boca empato con gimnasia, no levanta en la bombonera y suma cuatro sin triunfos

Boca empató con Gimnasia, no levanta en la Bombonera y suma cuatro sin triunfos

cavani acudira a un especialista por su lumbalgia cronica

Cavani acudirá a un especialista por su lumbalgia crónica

boca tendra hinchas visitantes en la fortaleza: 10.000 entradas previstas para el clasico ante lanus

Boca tendrá hinchas visitantes en La Fortaleza: 10.000 entradas previstas para el clásico ante Lanús

Lo último

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Último Momento
Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Eduardo Coudet asume en River: Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca

Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos