Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El Xeneize evalúa variantes ofensivas para ocupar el último cupo del mercado. Alán y López Muñoz seducen por presente y proyección; Villa, por desequilibrio inmediato.

Con el margen reglamentario habilitado tras la salida de Lucas Blondel, Boca Juniors acelera gestiones para sumar su cuarto refuerzo y reforzar un frente de ataque que perdió profundidad. En carpeta aparecen Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Sebastián Villa , tres perfiles distintos para potenciar la fase ofensiva y el uno contra uno .

El arranque irregular del equipo dejó al descubierto un déficit en la generación de juego entre líneas , con poca sorpresa en el último tercio y escasa eficacia en el desborde. La secretaría técnica busca un futbolista capaz de romper bloques cerrados , aportar gambeta en espacios reducidos y mejorar la transición ataque-defensa , una deuda recurrente cuando el equipo pierde la pelota en campo rival.

Alan Lescano, López Muñoz Y Sebastián Villa

El nombre de Alan Lescano fue acercado nuevamente a la dirigencia. El mediapunta, con actualidad en Argentinos Juniors, combina cambio de ritmo, conducción vertical y buen remate de media distancia. Su contrato reciente y la copropiedad de su pase encarecen la operación, pero seduce su capacidad para pisar el área como segunda punta y activar la presión tras pérdida, una clave en el libreto moderno.

Más compleja es la ingeniería por Hernán López Muñoz, cuyo pase pertenece al San Jose Earthquakes y está cedido en el Bicho. Zurdo, con lectura para filtrar entre centrales y lateral, ofrece claridad en el pase final y pelota parada, atributos escasos en el plantel. En la Ribera lo consideran “interesante”, aunque todavía no hubo contactos formales.

El caso de Sebastián Villa tiene otro tenor. Su potencia en el mano a mano y su ataque al espacio garantizan profundidad inmediata, pero su situación contractual y el contexto reciente enfrían cualquier avance. Aun así, su nombre aparece cada mercado como alternativa para recuperar amplitud y vértigo por banda.

Decisión estratégica

En Boca Juniors saben que no se trata solo de sumar un nombre, sino de elegir el perfil adecuado para corregir el funcionamiento colectivo: más presión coordinada, mejores triangulaciones por carril interno y mayor eficacia en el área. El cuarto refuerzo no será un complemento; deberá ser una pieza que cambie inercias y le devuelva al Xeneize peso ofensivo en el tramo decisivo del semestre.