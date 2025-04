Boca tiene un titular entre algodones para el Superclásico

Uno de los titulares del conjunto de Fernando Gago, Tomás Belmonte, no pudo realizar los trabajos por un fuerte estado febril que lo obligó a retirarse a su hogar. La situación es una réplica de lo ocurrido la semana anterior cuando Marcos Rojo sufrió la misma afección y se perdió uno de los días de trabajo, aunque después pudo jugar contra Estudiantes.

¿Qué pasa si el ex Lanús no llega al clásico? Si bien es de esperar que la situación no se extienda, el panorama Xeneize para reemplazar al volante no es tan claro si se tiene en cuenta que Ander Herrera es poco probable que esté a disposición porque aún no terminó de recuperarse de su desgarro. En el mejor de los casos podría ocupar un lugar en el banco. A ello hay que sumar la ausencia de Williams Alarcón, convaleciente tras su operación de meniscos.

Entonces, quien asoma para tomar la responsabilidad sería Ignacio Miramón, quien apenas partició en tres partidos en las 14 fechas que lleva el campeonato y sólo en uno estuvo desde el arranque.