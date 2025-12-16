Boca va en busca de un nueve: los principales apuntados

El ‘Xeneize’ necesita la contratación de un centrodelantero y avanzaría en silencio por un jugador que disputará competencias internacionales.

Boca tendría en carpeta a algunos delanteros del fútbol argentino para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026 tras el enfriamiento en los rumores en torno a Miguel Ángel Borja, aunque el sueño de contar con Paulo Dybala continúa latente.

Si bien no hubo contactos oficiales con ninguno de los mencionados, en principio, la contratación del futbolista colombiano habría sonado con mayor fuerza, mientras que la del cordobés surgido en Instituto, de momento, sería solamente un anhelo.

Ante esto, el ‘Xeneize’ barajaría la posibilidad de incorporar otros atacantes con actual presente en el país, pensando en la triple competencia del año próximo (Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina).

Los nueve que están en la mira de Boca

Uno de ellos sería Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, quien viene de convertir 11 goles en 39 encuentros y podría ser un buen reemplazante ante el bajo rendimiento de Milton Giménez y la frecuencia de lesiones de Edinson Cavani.

Por su parte, Alexis Cuello, jugador del San Lorenzo y con buen desempeño en los últimos años, sería la otra opción que analizaría tanto Juan Román Riquelme, presidente de Boca, como Claudio Úbeda, entrenador del equipo, para reforzar el ataque.

De momento son todas especulaciones y habrá que esperar para conocer las nuevas caras que arribarán al elenco de La Ribera, pero lo cierto es que el entorno azul y oro estaría convencido de incorporar un nuevo centrodelantero.