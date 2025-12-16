Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca va en busca de un nueve: los principales apuntados

El ‘Xeneize’ necesita la contratación de un centrodelantero y avanzaría en silencio por un jugador que disputará competencias internacionales.

Ovación

Por Ovación

16 de diciembre 2025 · 07:03hs
Boca va en busca de un nueve: los principales apuntados

Boca tendría en carpeta a algunos delanteros del fútbol argentino para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026 tras el enfriamiento en los rumores en torno a Miguel Ángel Borja, aunque el sueño de contar con Paulo Dybala continúa latente.

Si bien no hubo contactos oficiales con ninguno de los mencionados, en principio, la contratación del futbolista colombiano habría sonado con mayor fuerza, mientras que la del cordobés surgido en Instituto, de momento, sería solamente un anhelo.

Ante esto, el ‘Xeneize’ barajaría la posibilidad de incorporar otros atacantes con actual presente en el país, pensando en la triple competencia del año próximo (Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina).

Los nueve que están en la mira de Boca

Uno de ellos sería Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, quien viene de convertir 11 goles en 39 encuentros y podría ser un buen reemplazante ante el bajo rendimiento de Milton Giménez y la frecuencia de lesiones de Edinson Cavani.

Por su parte, Alexis Cuello, jugador del San Lorenzo y con buen desempeño en los últimos años, sería la otra opción que analizaría tanto Juan Román Riquelme, presidente de Boca, como Claudio Úbeda, entrenador del equipo, para reforzar el ataque.

De momento son todas especulaciones y habrá que esperar para conocer las nuevas caras que arribarán al elenco de La Ribera, pero lo cierto es que el entorno azul y oro estaría convencido de incorporar un nuevo centrodelantero.

Boca Paulo Dybala Miguel Borja
Noticias relacionadas
se cumplen siete anos de la inolvidable final de copa libertadores entre river y boca

Se cumplen siete años de la inolvidable final de Copa Libertadores entre River y Boca

en boca ya preparan la escoba tras quedar fuera del clausura

En Boca ya preparan la escoba tras quedar fuera del Clausura

boca y racing definen al primer finalista del torneo clausura

Boca y Racing definen al primer finalista del Torneo Clausura

Con notable éxito se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores en la Universidad Nacional de San Juan.

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Lo último

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Último Momento
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Ovación
Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026