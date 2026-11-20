El Tatengue fue el último equipo argentino que derrotó al conjunto brasileño. Aquella goleada de 2020 cobra protagonismo antes de la final de la Copa Sudamericana.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado por el título de la Copa Sudamericana, en una definición que también trae recuerdos para Unión. El Tatengue fue el último equipo argentino capaz de derrotar al conjunto brasileño, cuando consiguió una histórica goleada en Santa Fe durante 2020. Desde entonces, el Galo acumuló una extensa serie de enfrentamientos ante clubes nacionales.

La histórica noche de Unión que Atlético Mineiro todavía recuerda

El 6 de febrero de 2020 quedó marcado como una de las jornadas más importantes de la historia internacional de Unión. En aquella oportunidad, el equipo conducido por Leonardo Madelón recibió a Atlético Mineiro en el estadio 15 de Abril, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

El conjunto santafesino protagonizó una actuación memorable y se impuso por 3-0 gracias a los goles de Walter Bou, Javier Cabrera y Gabriel Carabajal, consiguiendo una diferencia que terminaría siendo determinante para la clasificación.

En el encuentro de vuelta, disputado en Belo Horizonte, los brasileños consiguieron una victoria por 2-0. Sin embargo, el resultado no les alcanzó para revertir la serie y el Tatengue avanzó de ronda con un marcador global de 3-2.

Aquella eliminación significó un golpe para Atlético Mineiro y una de las grandes alegrías continentales para los hinchas rojiblancos.

La participación de Unión continuó con una clasificación frente a Emelec de Ecuador, antes de quedar eliminado ante Bahía en los octavos de final del certamen.

Boca intentará repetir lo que hizo Unión y terminar con una extensa racha

Desde aquella derrota en Santa Fe, Atlético Mineiro disputó numerosos compromisos internacionales contra representantes argentinos y construyó un registro favorable.

Según el relevamiento difundido en la previa de la final, el conjunto de Belo Horizonte acumula 14 enfrentamientos sin perder una serie de manera consecutiva ante clubes argentinos, aunque sufrió derrotas en partidos individuales.

Entre sus rivales durante ese período aparecen Boca, River, Rosario Central, San Lorenzo, Godoy Cruz y Lanús.

Precisamente, el Granate consiguió imponerse en la definición por penales de la Copa Sudamericana 2025, después de igualar sin goles durante el tiempo de juego.

Ahora, Boca tendrá la oportunidad de conquistar el título y ponerle fin a esa estadística en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

La particularidad es que el último antecedente de una victoria argentina que inició esta historia tiene como protagonista a Unión, que hace más de seis años consiguió una goleada inolvidable ante el mismo rival que enfrentará el Xeneize.

De esta manera, mientras Boca se prepara para buscar una nueva consagración internacional, el recuerdo de aquella noche en el 15 de Abril vuelve a ocupar un lugar destacado en la previa de la final.