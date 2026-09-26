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Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Finalmente, el Tate estará visitando al Xeneize el viernes 2 de octubre a partir de las 21.30. Anteriormente, el cotejo estaba programado para el domingo 4 a las 19.15

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 15:46hs
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El partido entre Unión y Boca se jugará el viernes 2 de octubre a las 21.30.

UNO Santa Fe / José Busiemi

El partido entre Unión y Boca se jugará el viernes 2 de octubre a las 21.30.

Este sábado la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura, modificando días y horarios de los partidos, entre ellos el de Unión ante Boca.

La agenda del Tate

Y es que el cotejo entre el Tate y el Xeneize se iba a jugar el domingo 4 de octubre a las 19.15, sin embargo cambió el día y el horario y en consecuencia se disputará el viernes 2 de octubre a partir de las 21.130.

Por otra parte, quedó confirmado que por la fecha 12 el elenco conducido por Leonardo Madelón estará recibiendo el viernes 9 de octubre a Defensa y Justicia desde las 21.45.

Cronograma de la fecha 11 y 12 del Torneo Clausura

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)

21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

Fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)

18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)

19.30 Instituto – Boca (Zona A)

21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Sábado 10 de octubre

14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

19.15 Tigre – Banfield (Zona B)

21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)

17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)

17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.15 Racing – Belgrano (Zona B)

21.30 Talleres – Independiente (Zona A)

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús – Vélez (Zona A)

18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A)

Unión Boca día
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