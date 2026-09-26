Este sábado la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura, modificando días y horarios de los partidos, entre ellos el de Unión ante Boca.
Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca
Finalmente, el Tate estará visitando al Xeneize el viernes 2 de octubre a partir de las 21.30. Anteriormente, el cotejo estaba programado para el domingo 4 a las 19.15
Por Ovación
La agenda del Tate
Y es que el cotejo entre el Tate y el Xeneize se iba a jugar el domingo 4 de octubre a las 19.15, sin embargo cambió el día y el horario y en consecuencia se disputará el viernes 2 de octubre a partir de las 21.130.
Por otra parte, quedó confirmado que por la fecha 12 el elenco conducido por Leonardo Madelón estará recibiendo el viernes 9 de octubre a Defensa y Justicia desde las 21.45.
Cronograma de la fecha 11 y 12 del Torneo Clausura
Fecha 11
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium)
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
Fecha 12
Viernes 9 de octubre
14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)
18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
19.30 Instituto – Boca (Zona A)
21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
Sábado 10 de octubre
14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
19.15 Tigre – Banfield (Zona B)
21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Domingo 11 de octubre
14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)
17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)
17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.15 Racing – Belgrano (Zona B)
21.30 Talleres – Independiente (Zona A)
Lunes 12 de octubre
16.00 Lanús – Vélez (Zona A)
18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A)