El dato que inquieta a Madelón en Unión antes del gran desafío ante Boca

Unión lleva varios meses sin terminar con el arco en cero y la estadística vuelve a quedar bajo la lupa antes de visitar a Boca

En Unión saben que para meterse nuevamente en carrera no alcanza solamente con mirar la tabla, sino que se necesitan corregir detalles que vienen acompañando partido tras partido y hay uno que se convirtió en una preocupación recurrente: la imposibilidad de terminar con el arco en cero.

El Tate dejó atrás el golpe sufrido frente a Independiente y ya trabaja con la cabeza puesta en Boca. El próximo 4 de octubre, por la fecha 11 de la zona A del Clausura, tendrá una parada de máxima exigencia en la Bombonera, justamente en un momento donde cada punto empieza a pesar mucho más.

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Unión hoy está fuera de la zona de playoffs y necesita recuperar terreno. Por eso, sacar un resultado positivo ante Boca representaría un impulso importante en esta recta decisiva del campeonato. Pero para conseguirlo, Madelón trabaja sobre una estadística que no pasa inadvertida.

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A Unión le hicieron goles en todos los partidos

La última vez que el Tate logró terminar un encuentro con el arco invicto hay que buscarla bastante atrás en el calendario. Fue el 3 de abril de 2026, cuando derrotó 2-0 a Riestra en el 15 de Abril. Desde aquella vez, la valla rojiblanca volvió a ser vulnerada en cada presentación. Pasaron partidos, rivales y distintas circunstancias, pero el equipo no consiguió recuperar esa sensación de terminar los 90 minutos sin recibir goles.

Unión no logró sostener su valla invicta aún en este Clausura. UNO Santa Fe | José Busiemi

El dato adquiere otra dimensión cuando aparece Boca en el horizonte. En un escenario donde cualquier desconcentración puede pagarse caro, Unión tendrá que encontrar un equilibrio entre la necesidad de atacar para buscar los tres puntos y la obligación de proteger su propio arco.

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Madelón aprovecha este parate para trabajar justamente en esos detalles. La derrota ante Independiente dejó cuestiones para corregir y los amistosos ante San Martín de Progreso y Ben Hur funcionan también como una oportunidad para probar variantes y ajustar mecanismos.