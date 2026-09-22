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Atención Unión: AFA analiza postergar la fecha 11 y podría afectar el partido ante Boca

La AFA evalúa reprogramar la fecha 11 para evitar que coincida con los partidos de la Selección Argentina y podría afectar el partido de Unión ante Boca.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 10:05hs
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Atención Unión: AFA analiza postergar la fecha 11 y podría afectar el partido ante Boca

Unión permanece atento a una posible modificación del calendario del campeonato. La AFA analiza postergar, de manera total o parcial, la fecha 11 del torneo local, que tiene previsto el partido entre Boca y el Tatengue para el domingo 4 de octubre. La decisión será evaluada por los principales dirigentes del fútbol argentino durante una reunión en el predio de Ezeiza.

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Una fecha que podría sufrir modificaciones

La Asociación del Fútbol Argentino analiza la posibilidad de reprogramar los encuentros correspondientes a la undécima jornada, originalmente previstos entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre. La intención es evitar una superposición con los compromisos de la Selección Argentina y ordenar el calendario del fútbol local.

La medida todavía no fue confirmada y podría aplicarse de manera parcial o alcanzar a toda la jornada. Por eso, en Unión siguen con atención las próximas decisiones que puedan surgir de la reunión entre los dirigentes.

Boca-Unión, uno de los partidos en el centro de la escena

Dentro de la programación prevista, uno de los encuentros que podría verse afectado es Boca Juniors-Unión, pautado para el domingo 4 de octubre desde las 19.15 en La Bombonera.

El partido aparece como uno de los principales compromisos de la jornada y, de concretarse una reprogramación, el equipo de Leonardo Madelón debería modificar la planificación que tenía prevista para su visita al conjunto xeneize.

Otro de los encuentros mencionados en el análisis del calendario es Sarmiento-River, cuya programación también podría sufrir modificaciones. Las próximas horas serán importantes para determinar si finalmente la fecha 11 se disputa como estaba prevista o si la AFA decide avanzar con una postergación.

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