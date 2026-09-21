Unión tiene dos semanas para llegar distinto al duelo de alto voltaje ante Boca

Unión volvió a trabajo tras el golpe ante Independiente y Madelón contará con dos semanas para trabajar y recuperar certezas para visitar a Boca el 4 de octubre

El plantel de Unión regresó este lunes a los entrenamientos en previo sabiendo que recién el domingo 4 de octubre por el parate de la FIFA. Ahí tendrpa la exigente prueba frente a Boca en La Bombonera por la fecha 11 del Clausura . Hay tiempo. Lo que queda por resolver es cómo utilizarlo.

El último partido dejó demasiado para revisar. Unión tuvo el encuentro encaminado, pero terminó perdiéndolo y volvió a quedar afuera de la zona de playoffs. Una escena que se repitió durante una campaña en la que al equipo le costó sostener durante los 90 minutos aquello que muchas veces construyó durante buena parte de los partidos.

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¿Un paréntesis que llega en el momento justo para Unión?

Madelón tendrá ahora margen para detener la pelota y mirar el escenario completo. No solamente deberá trabajar cuestiones tácticas. También tendrá que encontrar mayor equilibrio en un equipo que mostró capacidad para generar peligro, pero que en varios momentos del campeonato pagó caro sus desatenciones y su dificultad para cerrar los partidos.

Prensa Unión

La pausa, además, llega con una noticia positiva: no hay lesionados después del duelo ante Independiente. El entrenador podrá trabajar con el plantel disponible y evaluar alternativas sin la urgencia de tener que preparar un partido apenas unos días después. Seguramente habrá movimientos.

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Unión necesita recuperar terreno en la tabla y, para hacerlo, tendrá que modificar algunas cosas. El margen empieza a achicarse y cada partido adquiere un peso mayor en esta parte del torneo.

Boca aparece al final del camino

La cuenta regresiva ya empezó. Del otro lado estará Boca, en La Bombonera, en un partido que exigirá una versión mucho más estable. Antes de llegar a ese escenario, Madelón tendrá dos semanas para ensayar, corregir y tomar decisiones. El desafío no será solamente preparar un partido difícil. Será aprovechar el parate para que Unión deje atrás las dudas que volvió a mostrar ante Independiente. Catorce días sin competencia pueden parecer mucho. Para un equipo que necesita reaccionar, pueden ser exactamente el tiempo necesario para cambiar algunas piezas, ajustar mecanismos y recuperar confianza. Después, ya no habrá margen para probar.