Borrón y cuenta nueva: Lema rompió todo vínculo digital con Boca

Tras finalizar su contrato, el defensor Cristian Lema eliminó de sus redes sociales cada rastro de su paso por Boca en un claro síntoma de enojo

6 de enero 2026 · 17:14hs
Cristian Lema tomó una decisión que sacudió el mundo Boca fuera de la cancha al borrar todas las publicaciones personales que lo vinculaban con el club en las redes sociales, horas después de haber finalizado su contrato el 1 de enero de 2026.

El gesto digital del defensor central abre una lectura que excede lo estrictamente futbolístico. Desde una mirada psicológica, la eliminación total de imágenes y recuerdos ligados a Boca puede interpretarse como una necesidad de corte emocional. No se trató solo del final de un vínculo laboral, sino de una ruptura simbólica con una experiencia que habría dejado frustración, enojo y una sensación de desgaste personal.

En el fútbol moderno, las redes sociales funcionan como una extensión de la identidad profesional. Borrar el pasado reciente no es un acto menor ni impulsivo: es una forma de recuperar control sobre el propio relato y redefinir la imagen pública. En este caso, Lema optó por “vaciar” su perfil como señal de distancia y desapego, marcando un límite claro con una etapa que no respondió a las expectativas que tenía al arribar al Xeneize.

Durante su paso por Boca Juniors, el defensor disputó 34 partidos oficiales, convirtió un gol y repartió dos asistencias. Más allá de esos números, su ciclo estuvo atravesado por la irregularidad y la falta de continuidad, factores que suelen impactar de lleno en la confianza y la autoestima deportiva de un futbolista, especialmente en un club atravesado por la exigencia permanente y la presión del resultado inmediato.

En ese contexto, el malestar de Lema con la institución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue creciendo con el correr de los meses y terminó de evidenciarse tras la finalización de su contrato. En paralelo, su futuro ya comienza a ser asociado a Newell’s y Colón, dos clubes que aparecen en el radar como posibles destinos para relanzar su carrera lejos de un escenario que decidió dejar atrás de manera tajante.

El borrón digital aparece así como el primer paso de un proceso de reconstrucción personal y profesional. Un gesto silencioso, pero elocuente, que en el fútbol actual suele decir mucho más que cualquier declaración pública.

