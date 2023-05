Brasil se consagró campeón en mayores y Paraguay en el Sub 20

Por los fuertes vientos, la final de la Liga Evolución de Fútbol Playa en la costanera debió suspenderse, pero si se jugó el cruce en categoría Sub 20.

La jornada definitoria quedó inconclusa, ya que, por las adversas condiciones climáticas, un intenso viento que provocó un gran movimiento de arena, la final entre Brasil y Paraguay en mayores no se disputó, pero sí se concretó en la categoría Sub 20. El triunfo en esta última fue para Paraguay que derrotó a Brasil por 4 a 2.

Por el mismo tema del viento el partido fue postergado por espacio de media hora. El elenco paraguayo fue el campeón al imponerse al brasileño por 4 a 2, y fue por la diferencia de gol, ya que el sábado había perdido por 5 a 4.

Brasil y Paraguay.jpg La final entre Brasil y Paraguay no se disputó por las adversas condiciones climáticas, pero el elenco carioca resultó campeón. prensa Conmebol

Luego, llegaba el turno de la final entre Brasil y Paraguay, pero en la categoría mayores. Pero los vientos de más de 70 kilómetros por hora hicieron que las autoridades de Conmebol y la Liga Santafesina decidan suspender el evento. Igualmente, el primer lugar quedó en poder de Brasil, ya que, en la primera jornada, consiguió derrotar a Paraguay por 6 a 2.

Vale destacar que, en la jornada inicial, la cual se desarrolló bajo un gran marco de público, al comienzo de cada uno de los cotejos, se rindió un minuto de silencio en un sentido homenaje a Alberto Garau, vicepresidente de la Liga Santafesina y dirigente de Las Flores II, fallecido el viernes por la noche.

Es importante señalar que las finales de la Conmebol Liga Evolución de fútbol playa en la costanera se pudo apreciar tribunas colmadas que le dieron un marco acorde a lo que es el enfrentamiento las selecciones de Brasil, primera en el ranking mundial, y Paraguay, quinta en el escalafón. Sin dudas, y a pesar de no haberse jugado la final por el viento, el evento fue todo un éxito.

"Se tomó la determinación de no jugar el segundo partido, porque con el viento que hay se hace imposible. El riesgo de la gente, los jugadores, de todo, tuvimos que suspenderlo. Con el correr de las horas el viento se fue incrementando, por lo que debemos agradecerle al público que en gran número se acercó a la costanera santafesina" expresó Nery Pumpido.

El secretario adjunto de Conmebol indicó que "vuelvo a agradecerle a la gente, que ha concudrrido con mal tiempo y con frío. Una lástima, un espectáculo hermoso que lo empaña un poco el viento. Dentro de lo malo, de las condiciones del clima, la gente estuvo extraordinario, porque se la bancó como los mejores. Veremos si podemos hacer el esfuerzo más adelante de poder volver a traerlo".

"No se puede jugar así bajo estas condiciones, el riesgo de la gente, el riesgo de los jugadores, por lo que sería lindo ver si lo podemos traer nuevamente. Hacerlo mañana (por este lunes) no se puede, porque los planteles se van a primera hora" refrendó el ex arquero campeón del mundo en 1986. Allí, el dirigente confirmó que la final entre Brasil y Paraguay fue suspendida por las adversas condiciones climáticas, y se dio por ganado el certamen al elenco carioca.