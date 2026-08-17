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Budiño, un punto de partida para Colón: seguridad en el arco y confianza renovada

El arquero tuvo una actuación sólida ante Patronato, respondió en momentos importantes y sostuvo el arco en cero en un partido clave para Colón.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 18:05hs
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Budiño, un punto de partida para Colón: seguridad en el arco y confianza renovada

Prensa Colón

Matías Budiño fue una de las figuras de Colón en el encuentro ante Patronato y su rendimiento volvió a transmitir tranquilidad. El arquero tuvo intervenciones determinantes para mantener el arco invicto y terminó siendo una pieza importante en un equipo que, de a poco, comienza a recuperar confianza después del cambio de entrenador y en un tramo decisivo del campeonato.

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Seguridad bajo los tres palos

Budiño respondió cuando el equipo lo necesitó y mostró una versión que puede resultar fundamental para Colón en esta etapa del torneo. Sus intervenciones permitieron sostener el cero frente a Patronato y evitar que cualquier distracción pudiera modificar el desarrollo del encuentro.

Más allá de las atajadas puntuales, el arquero transmitió seguridad desde el fondo. Su presencia le permitió al equipo jugar con mayor tranquilidad y sostener una estructura defensiva que necesitaba recuperar confianza después de algunos partidos complicados.

Mantener el arco en cero también representa un aspecto importante desde lo anímico. Para un equipo que intenta reconstruirse y encontrar respuestas con un nuevo cuerpo técnico, contar con un arquero capaz de aparecer en los momentos decisivos puede convertirse en una ventaja.

Un respaldo importante para la nueva etapa

El cambio de entrenador abrió una nueva etapa para Colón y el equipo todavía busca consolidar una identidad. En ese proceso, las actuaciones individuales pueden resultar determinantes para recuperar seguridad y comenzar a sumar resultados que permitan mirar el futuro con mayor optimismo.

Budiño aparece dentro de ese grupo de futbolistas que pueden aportar estabilidad. Su actuación ante Patronato no solamente permitió cerrar el partido sin recibir goles, sino que también entregó una señal positiva en un momento donde Colón necesita volver a creer en sus propias capacidades.

El campeonato entra en una instancia cada vez más importante y cada punto comienza a tener un valor mayor. Por eso, tener respuestas en el arco será fundamental para sostener al equipo mientras intenta afianzar el funcionamiento.

Colón todavía tiene aspectos por mejorar, pero el rendimiento de Budiño ante Patronato puede ser un punto de partida.

Colón arco Matías Budiño
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