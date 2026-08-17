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Colón tiene la tercera valla menos vencida de la Zona A

Colón recibió apenas 19 goles en 25 partidos y mantuvo el arco en cero en 11 ocasiones. Solo Los Andes y Almirante Brown tienen mejores registros defensivos.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 16:23hs
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Colón tiene la tercera valla menos vencida de la Zona A

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón construyó una de sus principales fortalezas a partir de la solidez defensiva y los números lo respaldan. El Sabalero recibió solamente 19 goles en 25 partidos disputados y consiguió mantener su arco en cero en 11 oportunidades. Dentro de la zona, únicamente Los Andes y Almirante Brown presentan mejores registros, aunque ambos jugaron menos encuentros hasta ahora.

LEER MAS: La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

Una defensa que aparece entre las mejores

La campaña defensiva de Colón se destaca en una categoría donde cada detalle puede marcar diferencias. En 25 fechas, el equipo recibió 19 tantos, un promedio inferior a un gol por partido, y logró terminar 11 encuentros sin recibir goles.

Ese registro coloca al Sabalero como la tercera defensa menos vencida de su zona. Por delante aparecen Los Andes, que recibió apenas 11 goles aunque disputó dos partidos menos, y Almirante Brown, que sufrió 16 tantos.

La diferencia con sus perseguidores muestra el valor que tiene la estructura defensiva de Colón a lo largo de la competencia. Mantener el arco en cero en casi la mitad de los partidos disputados representa una estadística importante para un equipo que busca sostenerse en los puestos de protagonismo.

El desafío de transformar la solidez en resultados

La fortaleza defensiva le permite a Colón contar con una base sobre la cual construir su campaña. Sin embargo, mantener el arco en cero no alcanza por sí solo y el equipo necesita acompañar ese rendimiento con mayor eficacia en el sector ofensivo.

Los números muestran que el Sabalero tiene capacidad para resistir los ataques rivales y cerrar los partidos sin conceder goles. El próximo paso será aprovechar esa seguridad para conseguir resultados que le permitan escalar posiciones y afrontar la parte decisiva del campeonato con mayores aspiraciones.

En una competencia extensa y pareja, contar con una de las defensas más firmes de la zona puede convertirse en una ventaja determinante. Colón tiene uno de sus principales argumentos y deberá sostenerlo mientras busca encontrar el equilibrio necesario.

Colón valla Zona A
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