Cuál será la cirugía mayor que realizará Madelón en Unión

Leo Madelón prepara modificaciones importantes en Unión después de la dura derrota ante San Lorenzo. Habría variantes obligadas pero también tácticas.

Leonardo Madelón habló de una “cirugía mayor” después de la derrota ante San Lorenzo y todo indica que Unión tendrá modificaciones para visitar a Aldosivi. El partido se disputará el próximo viernes, desde las 14.30, en el estadio José María Minella, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El Tatengue necesita reaccionar. El equipo viene de perder tres de sus cinco partidos en el campeonato y atraviesa un momento futbolístico muy delicado. Por eso, Madelón no solamente deberá reemplazar a los lesionados, sino que también analiza mover piezas por cuestiones estrictamente futbolísticas.

“Si hay que cambiar, cambiaré”. La frase del entrenador después del 1-0 ante San Lorenzo fue toda una declaración de principios. Y también dejó otra definición que pareció marcar el rumbo de lo que viene: “Si no te gusta lo que estás recibiendo, prestá atención a lo que estás emitiendo”.

Tres bajas confirmadas y varias dudas en Unión

Las lesiones sufridas ante San Lorenzo condicionaron todavía más el panorama. Unión perdió durante el primer tiempo a Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas.

El club informó que Malcorra presenta una lesión grado 1 en los isquiotibiales del muslo derecho y realiza tratamiento kinésico.

Mosqueira, por su parte, sufrió una distensión severa del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, por lo que realizará tratamiento con plasma rico en plaquetas y continuará con recuperación kinésica.

En tanto, Vargas padeció un esguince severo de rodilla izquierda y será reevaluado diariamente para determinar la conducta terapéutica. Así, los tres quedaron descartados para el encuentro ante el Tiburón.

En defensa, Juan De Dios Pintado aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que la duda está en el otro costado: Bruno Pittón o Lucas Ayala. Este último ya está recuperado de la fatiga muscular que le impidió jugar ante Central Córdoba.

Del medio hacia adelante, la gran cirugía en Unión

Donde Madelón tiene más decisiones por tomar es en el mediocampo y el ataque. Por Mosqueira, Emilio Giaccone es quien parte con ventaja para acompañar a Julián Palacios, Lucas Menossi y el jugador que termine ocupando el lugar de Malcorra. Para esa vacante aparecen dos alternativas principales: Mauro Luna Diale y Brahian Cuello. Luna Diale ingresó justamente por Malcorra ante San Lorenzo y podría tener una nueva oportunidad desde el arranque.

Juan De Dios Pintado arrancará como titular en Unión, y Luna Diale podría tener su chance en el mediocampo o en el ataque.

Pero el entrenador también analiza modificar el sector ofensivo. Luna Diale podría desplazarse más adelante y dejar su lugar en la mitad de la cancha para Cuello. Además, Misael Aguirre, Eric Ramírez y Marcelo Estigarribia aparecen como alternativas para acompañar a Cristian Tarragona.

El caso de Estigarribia es particularmente significativo después de su floja actuación ante San Lorenzo. El delantero quedó involucrado en la acción que derivó en el gol de Auzmendi y su rendimiento volvió a generar interrogantes.

¿Cambio de arquero?

Otra posibilidad, aunque por ahora parece menos probable, es que Lucas Meuli tenga su oportunidad en lugar de Matías Mansilla.

El arquero viene siendo cuestionado por su rendimiento y especialmente por su inseguridad para resolver centros y pelotas aéreas. Ante San Lorenzo también quedó bajo la lupa en el gol que terminó definiendo el partido. Sin embargo, Mansilla todavía conservaría la ventaja para continuar como titular.

Meuli, mientras tanto, continúa esperando su oportunidad: tiene condiciones reconocidas dentro del plantel, pero todavía no disputó ni un minuto en Primera División.

Madelón probará distintas alternativas durante el entrenamiento del miércoles, antes del viaje. Recién allí comenzará a aparecer con mayor claridad la formación que utilizará ante Aldosivi.

El posible equipo titular de Unión

Con todas las variantes abiertas, un posible Unión podría formar con Mansilla o Meuli; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Pittón o Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Luna Diale o Brahian Cuello; Luna Diale, Misael Aguirre, Eric Ramírez o Estigarribia, y Cristian Tarragona.

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La formación todavía no está definida, pero sí existe una certeza: Madelón entendió que algo debe cambiar.

Y ante Aldosivi no solamente estará en juego la posibilidad de cortar la mala racha. También será una prueba para determinar si aquella promesa de “cirugía mayor” queda en una declaración posterior a una derrota o se transforma, efectivamente, en una profunda modificación del Unión que viene mostrando demasiadas señales de alarma.