Calleri: "Creo que los chicos están muy bien"

La acción comenzará este martes y se extenderá hasta el próximo domingo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sobre cancha dura bajo techo: Argentina recién se cruzará con los italianos el jueves 21, no antes del mediodía. La serie constará de tres partidos: single 2 contra single 2, single 1 ante single 1 y, para cerrar, el doble, todos al mejor de tres sets. El ganador se medirá, el 22 o el 23 de noviembre, con Estados Unidos o Australia.

La confianza de Callerri de cara a Italia

En diálogo con El Gráfico, hizo su propio análisis del choque con los italianos: “La serie contra Italia es muy abierta; por más que ellos lo tengan a Sinner creo que la serie es muy jugable. Por supuesto que respetamos a Italia como equipo, pero nosotros también lo tenemos; hay potencial para ganarle a Italia. Los chicos son los que entran a la cancha, pero el grupo humano es bárbaro: escuchan, preguntan, piden opiniones, son abiertos. Podemos profundizar en el manejo de situaciones deportivas".

Ex 16° del mundo, también expresó su pensamiento respecto de la semana final en una sede única: “Es una semana final pero son los cuartos de final. Es como en el Mundial de fútbol: pasaste la fase de grupos y ahora estás en esta instancia. Se juegan todos los partidos en una semana pero lo tomamos como los cuartos de final”.

La presencia de Sinner en la serie

El número uno mundial viene de ganar el Masters en Turín, donde este domingo se consagró tras vencer en sets corridos al estadounidense Taylor Fritz.

Calleri dijo que Coria tendrá en mente la estrategia en caso de que no juegue: “La planificación por la presencia o no de Sinner la va a analizar Guille llegado el momento con el cuerpo técnico y con los jugadores mismos. Si juega Sinner es una cosa, si no juega Sinner es otra. Creo que lo van a ver una vez que tengan definido si va a jugar”.

Respecto del futuro de Coria, cuya capitanía comenzó en marzo de 2022 y completará tres temporadas, sentenció: “Ahora cuando terminemos en Málaga hablaremos con Guille para ver qué piensa él. No hemos hablado ni mucho menos. No hay nada ni pensamos nada. No somos así: nos gusta plantearlo después de una serie, en el caso en que nos diga que no tiene ganas de seguir o analizarlo de otra manera. No depende del resultado que siga”.