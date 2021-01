Cancelan dos partidos de la NBA por coronavirus

Los titulares, el alero Josh Richardson, y el ala-pívot Dorian Finney-Smith, junto al base reserva Jalen Brunson, ya habían sido descartados y no jugaron los dos últimos cotejos disputados contra los Nuggets y Orlando Magic, con sendas victorias para el equipo de Dallas.

El incremento de los casos de contagio o contactos con personas que dieron positivo, fue lo que ha forzado a la NBA a aplicar los protocolos de seguridad y salud que obligan a la cancelación. En todas ellas se debió a que alguno de los equipos no cuenta con el mínimo de ocho jugadores disponibles para que se pueda disputar un partido en la NBA.

La dos nuevas suspensiones elevan a cuatro los encuentros que no se han podido disputar por causa del Covid-19, después que el pasado 23 de diciembre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder ya no pudieran jugar el que iba a ser el inaugural de la nueva temporada para ambos equipos. Pero hasta el momento no se habían dado tres jornadas consecutivas con cancelaciones.

Más allá de esto, la NBA no tiene planes de suspender la competición de la temporada regular, ya que había anticipado que habría problemas por causa de la pandemia del coronavirus, y de ahí que se estableciesen los protocolos de seguridad y salud que protejan a los jugadores.