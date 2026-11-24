La provincia faenó 2,33 millones de cabezas en 2025 y proyecta cerrar 2026 en torno a 2,2 millones. Su rodeo no logra volver a los 6 millones tras la sequía, pero logró la mejor relación ternero/vaca de la serie desde 2009. Ahora, la creciente del Paraná pone en alerta al ganado de zonas ribereñas.

La ganadería santafesina atraviesa un escenario de dualidad entre eficiencia productiva y vulnerabilidad climática . Según el último suplemento del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, difundido el 17 de noviembre, la provincia es la segunda en importancia ganadera del país , con el 12% del stock vacuno nacional (datos del SENASA), y se afianza como el segundo polo industrial frigorífico argentino .

El golpe de "La Niña" (2022-2024) todavía se siente. Comparado con julio de 2021, el stock cayó de 6.324.289 a 5.935.877 cabezas a julio de 2026: una merma del 6,1% , con una pérdida neta superior a las 380.000 cabezas . Lo más sensible fue el rodeo de vientres: unas 238.000 madres menos (vacas y vaquillonas). Las categorías más castigadas fueron novillos (-16,6%) , vaquillonas (-15,7%) y novillitos (-11,3%) .

El resultado es un "piso estructural" en torno a los 5,9 millones: el rodeo no pudo perforar el techo de los 6 millones. La sequía se extendió en el norte provincial con ventas forzosas y mermas de vientres, y la pérdida de matriz productiva se concentró en Vera, Nueve de Julio y San Cristóbal.

El dato que da esperanza

Pese a tener menos madres, la relación ternero/vaca (n-1) subió a 67,6%, frente al 61,2% del período previo y al promedio histórico 2009-2024 de 57,7%. Es el punto más alto de la serie 2009-2026 que muestra el informe. El CES lo atribuye a una notable mejora en manejo reproductivo, sanidad y selección biológica del rodeo remanente, en un contexto de condiciones ambientales favorables.

Además, la participación de hembras en la faena se estabilizó en torno al 45%, un nivel que el informe interpreta como señal de una incipiente etapa de retención del rodeo reproductor.

El mapa del rodeo

La geografía productiva es marcadamente desigual. La zona norte concentra casi el 45% del stock, con cría extensiva sobre pastizales naturales. San Cristóbal lidera con 993.881 cabezas (16,7%), seguido por Vera (707.136; 11,9%) y Nueve de Julio (512.929; 8,6%). En el centro conviven tambos, recría y feedlots; en el sur, la recría rápida y la terminación a corral se integran con la agricultura de alta productividad.

La nueva amenaza: el Paraná

Cuando el campo asomaba de la sequía, aparece el exceso de agua. El fenómeno de "El Niño" y el avance de la creciente del Paraná desde el norte configuran, según el CES, "una fuerte señal de alerta". Los anegamientos en zonas ribereñas y las complicaciones para trasladar hacienda por caminos de tierra agravan el panorama en una región dedicada en buena parte a la cría.

La mayor concentración de ganado en riesgo está en San Javier, Garay y General Obligado: en conjunto superan el millón de cabezas (17% del total provincial), y se estima que entre el 65% y el 70% está en zonas ribereñas. Eso equivale a entre 655.000 y 705.000 animales (cálculo propio sobre datos del informe).

El negocio: 2,2 millones de cabezas y la mirada en China

Santa Fe faenó 2.330.000 cabezas en 2025, casi el 17% de la faena nacional. Con datos a septiembre de la SAGyP, el CES estima que 2026 cerraría con unos 2,2 millones de cabezas, equivalentes a 530.000 toneladas res con hueso, con un peso promedio de 240 kilos por animal. El informe destaca que ese peso mejora respecto de ciclos anteriores por la mayor hacienda en feedlots, aunque aún queda "margen sustancial de mejora" frente al potencial genético provincial.

¿Adónde va esa carne?

44% a exportación (unas 233.000 toneladas), con China (55% a 60%) y la Unión Europea (15%) como principales destinos, sobre todo en cortes congelados con y sin hueso.

(unas 233.000 toneladas), con y la como principales destinos, sobre todo en cortes congelados con y sin hueso. 56% al mercado local: 152.000 toneladas se consumen en la provincia y 145.000 salen hacia otras provincias, con foco en cortes livianos de vaquillona y novillito.

Un sector en equilibrio frágil

El rodeo santafesino mejoró su productividad reproductiva, pero la recomposición del stock sigue siendo lenta y cada evento climático extremo la posterga. La pregunta que queda es si el Paraná le va a torcer el brazo a una recuperación que recién empieza.