Unión tendría todo avanzado con Matías Tagliamonte, pero Racing quiere venderlo y por eso la tratativa lleva su tiempo. Será clave lo que haga el arquero

Unión tiene un nombre marcado para resolver una de las cuestiones prioritarias del próximo mercado de pases, pero sabe que no será sencillo concretarlo. Leonardo Madelón pretende incorporar a Matías Tagliamonte , sin protagonismo en Racing . El problema está en las condiciones, más allá de que el diálogo entre clubes mejoró.

Con las salidas de Matías Mansilla y Federico Gomes Gerth, el arco tatengue necesita alternativas, porque sino serían solo pibes. En ese escenario apareció nuevamente Tagliamonte, quien ya tuvo un paso por Santa Fe y cuenta con la aprobación del entrenador. La posibilidad de regresar a Unión lo seduce, principalmente porque tiene asegurado jugar. Sin embargo, hay una negociación que todavía debe destrabarse.

Prensa Unión

Unión lo busca, pero no lo pagará

Racing pretende recuperar parte de la inversión y espera al menos 300.000 dólares por el 70% de los derechos económicos que posee. El porcentaje restante pertenece a Atlético de Rafaela. La dirigencia rojiblanca no tiene intenciones de desembolsar dinero, por lo que la estrategia pasa por esperar que el propio Tagliamonte, junto a su representante, consiga una alternativa para facilitar su salida de Avellaneda.

• LEER MÁS: Unión y Tarragona siguen negociando y están más cerca de llegar a un acuerdo

Se plantea así un escenario de intereses cruzados. Unión lo quiere y el jugador ve con buenos ojos regresar donde podría encontrar el protagonismo que hoy no tiene en Racing. Pero la Academia no está dispuesta a desprenderse de él sin recuperar una parte de lo invertido.

• LEER MÁS: Madelón y el mercado que imagina para Unión, con cinco pedidos y varios nombres por resolver

Por eso, el futuro de Tagliamonte empieza a jugarse fuera de la cancha. El Tate dejó en manos del arquero y su entorno buena parte de las gestiones para destrabar su salida, mientras Madelón espera contar con una respuesta para comenzar a darle forma al puesto más importante de su estructura defensiva. La intención está clara; falta encontrar la manera de hacerla posible.