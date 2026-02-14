Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

Capibaras XV y Los Pumitas entrenaron en conjunto y tuvieron tres bloques de partido en las instalaciones de Santa Fe Rugby.

Capibaras y Pumitas realizaron un entrenamiento conjunto en Sauce Viejo.

Una jornada inolvidable se vivió en la tarde noche de Sauce Viejo. Sucede que Santa Fe Rugby Club, la prestigiosa entidad fundada el 20 de diciembre de 1986, dio un paso clave en su crecimiento en materia de infraestructura. Procedió a la inauguración de su sistema de iluminación en la cancha principal, estando a la vanguardia de en la región, dejando al reducto Tricolor como uno de los campos de juego más lindo del rugby nacional.

A ese acontecimiento que quedará sellado en la retina de todos los amantes y seguidores del múltiple campeón santafesino, se dio la presentación de Capibaras y el seleccionado argentino M20, que realizaron un entrenamiento conjunto, y finalizaron con tres bloques de partido de veinte minutos cada uno. Fue el final de la concentración nacional de Los Pumitas que realizaron durante la semana en Paraná, y para la franquicia litoraleña el último movimiento previo al debut en el Súper Rugby Américas.

Capibaras y Pumitas dejaron su sello en Sauce Viejo

La franquicia del Litoral transita la recta final hacia su estreno en la sexta edición del Súper Rugby Américas, previsto para el sábado 21 a las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, donde enfrentará al vigente campeón, Peñarol Rugby. La competencia se pondrá en marcha un día antes, con los cruces entre Dogos XV y Cobras Brasil XV en Córdoba, y Tarucas frente a Selknam en Tucumán.

En ese contexto, el conjunto litoraleño sumó este viernes una exigente jornada de trabajo en Sauce Viejo, donde realizó un entrenamiento conjunto y un ensayo informal frente a Los Pumitas, que se preparan para el Rugby Championship M20 y el Mundial de la categoría.

La actividad comenzó con tareas divididas por unidades: forwards trabajando line y maul, y backs ajustando movimientos ofensivos y defensivos. Luego llegó el turno del partido, dividido en tres tiempos de 20 minutos, con rotaciones y cambios permanentes para sostener la intensidad.

El plantel de Capibaras contó con una amplia nómina de forwards y backs, aunque varios habituales integraron en esta oportunidad el seleccionado juvenil. Entre ellos estuvieron Manuel Cúneo, Bautista Benavides, Franco Benítez, Franco Marizza, Basilio Cañas, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni, Pietro Croce, Santiago Vítola y Francisco Lluch.

Por su parte, el medio scrum Ignacio Zabella permaneció en Capibaras debido a la lesión de Juan Lovell, mientras sigue siendo considerado en el radar del seleccionado juvenil. Con el debut cada vez más cerca, el equipo del Litoral continúa ajustando detalles y sumando minutos de juego para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

El plantel de Capibaras que jugó en Sauce Viejo estuvo integrado de la siguiente manera:

-Fowards: Diego Correa, Juan Ignacio Rodríguez, Jorge Onorato, Martín Vaca, Bernardo Lis, Enzo Avaca, Ignacio Orsetti, Lisandro Dipierri, Lucas Bur, Lorenzo Colidio, Agustín Ponzio, Ignacio Gallo, Juan Huber, Ignacio Gandini, Manuel Berstein, Felipe Villagrán, Jerónimo Gómez Vara, Bautista Grenón, Ignacio Gómez y Federico Cescut.

-Backs: Juan Lovell, Alejo Sugasti, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Lautaro Cipriani, Mateo Baroli, Guido Chesini, Bruno Heit, Bautista Estellés, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Tomás Sigura y Valentino González Ansaldi.

