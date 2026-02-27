Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Se presentó oficialmente el partido entre Capibaras XV y Cobras

El choque por la 2ª fecha del Súper Rugby Américas entre Capibaras XV y Cobras de Brasil de este sábado, a las 18.30, fue lanzado en el Puerto de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 19:03hs
En el Puerto de Santa Fe se presentó el partido entre Capibaras con Cobras.

Se viene el choque entre Capibaras XV y Cobras por el Súper Rugby Américas. El cruce por la segunda fecha de la competencia organizada por Sudamérica Rugby se llevará a cabo este sábado, a las 18.30, en las instalaciones de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo. Hay mucha expectativa para ver en acción a la franquicia litoraleña en la región, ya que hay varios jugadores de clubes locales que la integran y vienen de cumplir un buen papel frente a Peñarol en Rosario.

Se lanzó oficialmente Capibaras XV-Cobras

La presentación se realizó en Costa Litoral ubicado en el Puerto de Santa Fe. Participaron el diputado nacional Pablo Farías, el secretario de gobierno municipal Sebastián Mastropaolo, el vicepresidente de Lotería de Santa Fe Daniel Di Lena; el secretario de deportes de la provincia Fernando Maletti, el presidente de la Unión Santafesina de Rugby Enrique Patrizi y Carlos Fertonani CEO de Litoral Rugby.

Además asistieron el head coach de Cobras, Josh Reeves; el capitán Lorenzo Massari y el ex Springbok Rosko Speckman. También estuvieron presentes el entrenador en jefe de Capibaras, Nicolás Galatro, y el capitán de la franquicia litoraleña, el tercera línea formado en el CRAI, Manuel Bernstein.

Manuel Berstein
El capitán de Capibaras XV, el santafesino Manuel Bersntein, admitió que Cobras es un duro rival.

El partido entre Capibaras y Cobras XV de Brasil se disputará este sábado, a las 18.30, en Santa Fe Rugby, por la segunda fecha del Súper Rugby Américas. Arbitrará Simón Larrubia. Las entradas se encuentran a la venta en ticketway.com.ar.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, sostuvo que "la indicación del gobernador Maximiliano Pullaro de aportar y acompañar todo lo que es el deporte, por supuesto, a los clubes, a las uniones y a esta acción público-privada, como es esta franquicia que logramos tener para el rugby del Litoral. La verdad es que estamos muy contentos porque ya venimos de lo que fue el éxito el sábado pasado en el hipódromo de Rosario, y no tengo la menor duda, que también será un lleno total acá en Santa Fe Rugby con Cobras".

Por su parte, Carlos Fertonani, CEO de Capibaras XV destacó que "quiero agradecer porque para lograr esto hay un montón de gente que apoya, arrancando por los clubes, son la casa de nuestro rugby, de donde salen todos los jugadores. Y luego siguen viniendo las voluntades para que esto que era un sueño sea una realidad. Esta es la cuarta franquicia argentina, el Litoral se debía tener este equipo, porque nuestro torneo regional es el más importante después de Buenos Aires, donde han salido muchísimos Pumas, Pumitas, siguen y van a continuar saliendo".

Daniel Di Lena
Daniel Di Lena, responsable de la Lotería de Santa Fe, refrendó el respaldo del gobierno provincial a la franquicia litoraleña.

El responsable de Santa Fe Producciones manifestó que "ya jugamos en Rosario con Peñarol, y ahora toca el turno de hacerlo en Santa Fe Rugby. La entrada tiene un precio muy económico, sale 10.000 pesos, y una gran parte, la mitad de eso es para los clubes. Este es un deporte que tiene la base amateur y siempre que hacemos un evento, cuando traemos a Los Pumas, tratamos de ayudar a los clubes".

El capitán de Capibaras XV, Manuel Bernstein, aseguró que "con Peñarol hicimos un muy buen partido, somos un plantel en formación, no por la calidad de los jugadores, sino por el poco tiempo que quizás tuvimos de pretemporada. Fueron cinco semanas, no es mucho tiempo para ensamblar un equipo. Creo que lo hicimos de muy buena manera, en el que todos laburamos y pusimos ese granito de arena extra para poder armar un equipo bien y rápido".

Capibaras XV Cobras Súper Rugby Américas
