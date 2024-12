Carlos Sainz ya manejó el Williams que usaba Franco Colapinto

El mensaje que intercambiaron el jefe de Williams y Colapinto: "No es tu culpa"

• LEER MÁS: Un gesto de Bizarrap podría ser una pista del futuro de Colapinto para 2025

Carlos Sainz, incorporación de Williams

Este domingo tras terminar segundo detrás del británico Lando Norris en el último Gran Premio del año disputado en Abu Dhabi, el español de 30 años manejó el monoplaza FW46 en el Circuito de Yas Marina.

En el marco de un filming day organizado por la escudería Williams, Sainz utilizó el auto con el que Colapinto corrió durante esta temporada en la máxima categoría del automovilismo. El español dio sus primeras vueltas con el monoplaza y comenzar a ajustar detalles importantes para su adaptación.

El test que realizó Sainz consistió de un recorrido de 100 kilómetros, unas 20 vueltas al trazado y una familiarización con la configuración de los pedales, los interruptores del volante y las reacciones del vehículo en velocidad.

Sobre esta nueva etapa, el español afirmó: “Es un desafío muy motivador, aunque la gente no lo crea. El próximo año y los siguientes puede que no luchemos por podios y victorias, pero el objetivo será volver yo y el equipo al lugar que nos merecemos”.

“Es muy emotivo. He hablado con mi ingeniero por la radio. Estoy muy agradecido de haber sido parte de este increíble equipo durante cuatro años. He tenido la oportunidad de ganar mis primeras carreras, mis primeros podios y mis primeras poles. He demostrado que puedo luchar por poles, podios y victorias. Si tengo el coche adecuado, mi objetivo para el año que viene y los siguientes será volver a donde Williams y yo debemos estar” agregó Sainz sobre su última carrera con Ferrari.