Carosso: "300 euros es la multa por circular sin necesidad"

El tema del coronavirus se vive con mucha intensidad. En el exterior hay muchos deportistas santafesinos, que lejos de su casa atraviesan esta situación lo mejor que pueden. El caso particular que nos convoca es el de Candela Carosso, quien juega al hockey profesional en el S.G. Amsicora de Cagliari, la cual es la capital de la isla italiana de Cerdeña.

La calificada jugadora santafesina le dijo a UNO Santa Fe que "acá la situación es muy delicada, en verdad hay muchos casos, ya se han confirmado más de 31.000 casos, y 2500 muertos. Es todo muy jodido, porque la gente se está comenzando a volver loca y con mucha paranoia. Esto es en lo colectivo, porque personalmente estoy muy tranquila, tomando con calma la situación, al igual que con responsabilidad y mucho respeto".

"En Italia todo comenzó el 31 de enero, cuando dos chinos turistas estaban en Roma y les dio positivo. Donde más se expandió el virus fue en el norte de Italia. Llegó a todo el país, y en mi zona, en una isla que se llama Cerdeña cuya capital es Cagliari, en el cual no hay tantos casos. Tenemos unos 120 casos y unas 30 muertes, pero es el lugar donde menos hay en todo el país" reveló la jugadora formada en El Quillá de Santa Fe.

1832020 f3 cande carosso en italia coronavirus.jpg Carosso juega actualmente para el Amsicora de Cagliari.

La también integrante del seleccionado de hockey de Italia expresó que "en lo personal lo estoy manejando con mucha calma, tratando de no entrar en pánico y que tampoco me absorva la paranoia. Todo eso y el miedo no lleva a ningún lado, por lo que trato de tomarlo con seriedad y respeto, y cumplir con las indicaciones que nos dan las autoridades".

En relación a las disposición que les encomendó la institución para la que juega, resaltó que "el club nos indicó, apenas pasó todo esto, es suspender los partidos, y terminar suspendiendo los entrenamientos, ni ir al gimnasio, y no salir de casa. Estamos en cuarentena hace 11 días y no podemos salir a la calle. A no ser que tengas que ir al súpermercado, al médico o alguna emergencia. Está prohibido salir, si te para la policía, y si lo hacés sin motivos te hacen una multa de 300 euros".

1832020 f2 cande carosso en italia coronavirus.jpg La jugadora santafesina tiene un presente deportivo muy bueno.

Más expresiones de una goleadora

"Como está pasando en todos los lugares donde está el coronavirus, acá también se han cerrado las escuelas, las universidades, el trabajo, muchos puestos como restaurantes y bares. Solamente quedaron abiertos los hospitales, lo de suma urgencia, pero luego está todo cerrado. Salís a la calle y literalmente no hay un alma" expresó Cande Carosso, que con mucha amabilidad se prestó al diálogo desde Italia.

Ante la consulta de como pasa los días en este momento, la integrante del seleccionado mayor de la Asociación Santafesina describió que "un día normal ante esta situación es levantarme, leer libros, mirar alguna serie en televisión, y hacer los ejercicios en casa. Cuando voy al supermercado, hago las compras, voy a lo de mis compañeras que viven adentro del club, y comparto con ella. Se aprovecha a tomar sol, con todas las precauciones, con toda la higiene, para pasar el día y que no se haga tan eterno. Clave es tener paciencia, y después hablo con mi familia. Busco transmitirles que estoy bien, trato de calmarnos, y que estoy haciendo todo lo que corresponde".

"En lo deportivo venimos muy bien, el torneo arrancó en septiembre y terminamos punteras con dos partidos menos. Esta era la segunda parte, pero no jugamos un partido, y se suspendió todo. En donde estoy es uno de los mejores clubes de Italia, tengo unas compañeras excelentes, dentro y fuera de la cancha, con un cuerpo técnico excepcional. Me hacen sentir como en casa, como mi segundo club, esto fue feo y duro, pero hay que buscarle lo positivo, y tener paciencia. Hay que contagiar buena energía y que se solucione cuanto antes", señaló Cande Carosso sobre el presente de la Societá Ginnastica Amsicora.