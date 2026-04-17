Brian Darío conducía el camión que el domingo pasado impactó contra la 4x4 en la que viajaba una familia de Carlos Pellegrini. Una pareja y dos niños murieron, y un tercer menor sobrevivió. Hubo un contrapunto entre la Fiscalía y la defensa.

Quedó preso el camionero por la tragedia en la ruta 34: la Fiscalía afirmó que consumió cocaína y la defensa habló de hojas de coca

Este viernes se llevaron a cabo en la sede judicial de San Jorge las audiencias imputativa y cautelar contra el camionero Brian Darío Y. , de 28 años, involucrado en el choque fatal ocurrido el domingo 12 en la ruta nacional 34, en el que murieron cuatro integrantes de una familia de Carlos Pellegrini y un niño resultó gravemente herido.

En la audiencia imputativa se le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, al que se sumó el agravante de uso de sustancias, incorporado tras la recepción de peritajes químicos en las últimas horas.

El juez Sebastián Szeifert dio inicio a la audiencia cautelar, en la que expusieron el fiscal Carlos Zoppegni y el defensor público Esteban Montenovi.

Según publicó el portal San Jorge Virtual, el fiscal sostuvo, con base en peritajes, que el imputado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta que circulaba en sentido contrario, de sur a norte, y que terminó en la banquina opuesta. También mencionó el testimonio de testigos que serán convocados en un eventual juicio.

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Además, Zoppegni destacó los resultados de los análisis bioquímicos incorporados recientemente, que detectaron restos de presunta cocaína en la orina del acusado. Con esos elementos, solicitó la prisión preventiva.

Por su parte, la defensa centró su planteo en el estado de la ruta 34 y cuestionó el valor de los testimonios en esta etapa. Montenovi sostuvo que su defendido intentó esquivar a la camioneta que, según su versión, se le habría cruzado: “Quiso esquivar a la camioneta que se le vino encima”. El propio imputado avaló esa hipótesis al hacer uso de la palabra, pese a haber manifestado previamente que no declararía.

En relación al agravante por consumo de sustancias, el defensor señaló que la presencia de cocaína se detectó en orina y no en sangre, y lo vinculó con el consumo de hoja de coca, el coqueo, práctica que atribuyó a transportistas en distintas regiones del país.

Como alternativa a la detención, propuso medidas como la tutela del padre del imputado, una caución económica y que permaneciera en libertad en su lugar de residencia.

Tras escuchar a las partes, el juez Szeifert resolvió dictar la prisión preventiva. En su fundamentación, señaló que el acusado, en su condición de conductor profesional, debía conocer que una maniobra evasiva ante un eventual riesgo debía dirigirse hacia la banquina derecha y no hacia la izquierda, como ocurrió en este caso.

También descartó que el estado de la ruta haya sido determinante en el hecho, al indicar que no surgieron de las pericias elementos que vinculen el trazado con la maniobra realizada.

Con la resolución, el magistrado ordenó el traslado del imputado al servicio penitenciario.

En declaraciones posteriores, el fiscal Zoppegni sostuvo que, si bien el deterioro de la ruta es evidente, en este caso no se acreditó que haya influido en el siniestro.

Las víctimas fatales fueron Daniel Alberto Santos, de 40 años; Sabrina Veliz, de 38; y dos niños, Josefina, de 4, y Atilio, de 2. En tanto, Pedro S., de 7 años, permanece internado en el Hospital Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

La familia, oriunda de Carlos Pellegrini, circulaba rumbo a San Martín de las Escobas para participar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol juvenil.