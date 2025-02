Casillas dio su versión por una relación amorosa con una actriz de OnlyFans

El ex arquero y campeón del mundo con la selección de España, Iker Casillas, emitió un fuerte comunicado luego de ser vinculado amorosamente con una actriz de OnlyFans.

Además, agregó: “Pensaba que después de haberlo hecho oficial iba a darme mi lugar. Actualmente tengo miedo de que mi relación con él se acabe porque se haya hecho pública”.

Casillas, por su parte, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se lamenta porque “es difícil aceptar que, sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí o de mi entorno. Se difunden videos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal, con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor”.

A su vez, el histórico arquero del Real Madrid subrayó que “no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya ‘notoriedad’ se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad”.

Para concluir, Casillas aclaró que “no voy a consentir que por el hecho de ser considerado un personaje público no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera”, y adelantó que dio instrucciones a su equipo jurídico persiga legalmente “cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, vengan de quien venga y sea en el medio que sea”.