Tras el segundo encuentro del Comité Municipal de Gestión de Riesgos junto a concejales, Cruz Roja, Cáritas y fuerzas de seguridad, el Municipio confirmó que el río Paraná se mantiene estacionario en 4,16 metros. Iniciaron la reubicación preventiva de vecinos que viven fuera de las defensas y preparan 25 módulos de contención para el fin de semana.

Gestión de riesgos en Santa Fe: evalúan defensas y asisten a vecinos fuera del anillo de defensas en Colastiné y Bº El Pozo

Luego de la concreción de la segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, el gobierno de la ciudad de Santa Fe junto a instituciones intermedias, fuerzas de seguridad y legisladores locales evaluaron la evolución de la crecida del río Paraná y coordinaron el despliegue de asistencia preventiva en los barrios de la Costa.

El encuentro contó con la participación de concejales de todos los bloques políticos, funcionarios del Ejecutivo municipal y provincial, representantes de Cáritas, Cruz Roja y organizaciones sociales. La agenda de trabajo se estructuró en tres ejes: el informe hidrológico elaborado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), la evaluación del estado del anillo de defensas a cargo de la Provincia y las intervenciones territoriales ejecutadas en el marco de la emergencia.

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"Lo que se hace en estas reuniones es actualizar el estado de situación para que todos tengan la misma información oficial. El río se encuentra estacionado en 4,16 metros, lo que nos otorga margen operativo para las tareas asistenciales", sostuvo Víctor Hadad, coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe.

Reubicaciones preventivas en La Vuelta del Paraguayo y Colastiné

En cuanto al panorama operativo, el funcionario precisó que, si bien las defensas no han sido sobrepasadas, la altura actual del cauce exigió la reubicación de familias asentadas fuera de la cota de seguridad:

La Vuelta del Paraguayo: se inició el traslado de tres familias afincadas en una cava profunda donde comenzó a ingresar agua. El primer grupo familiar aceptó la reubicación voluntaria al centro de asistencia montado sobre el camino a Alto Verde, donde cuenta con alojamiento, asistencia médica y alimentación.

Colastiné Norte y Sur: equipos sociales reubicaron a una familia instalada en cercanías de una estación de bombeo para prevenir riesgos operativos y sanitarios.

Barrio El Pozo: Se completó un censo de los pobladores afincados por fuera del anillo defensivo para coordinar la logística ante la eventual apertura de un nuevo centro de alojamiento.

Módulos habitacionales y registro de voluntariado institucional

Para garantizar la capacidad de respuesta ante un eventual repunte de las aguas en el empalme entre octubre y noviembre, el municipio avanza en la instalación de infraestructura de emergencia. Actualmente se encuentran operativos 10 módulos habitacionales completamente equipados, con la meta de alcanzar entre 20 y 25 unidades habitacionales listas para el fin de semana.

Las autoridades remarcaron que el suelo absorbió el primer impacto de la masa de agua gracias al margen generado por la sequía previa, lo que ha permitido un comportamiento controlado del cauce en la jurisdicción capitalina.

Por último, Hadad destacó la articulación con los municipios del departamento La Capital a través del Ente Coordinador del Área Metropolitana (ECAM) e informó que la Municipalidad mantiene abierto el registro de instituciones voluntarias en su portal web oficial, donde ya se formalizaron las inscripciones de más de 23 entidades intermedias.