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Colón se ilusiona con terminar tercero y llegar mejor posicionado al Reducido

Colón recibirá a Defensores de Belgrano en el cierre de la fase regular de la Primera Nacional. La caída de Morón abrió nuevas posibilidades en la tabla.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 09:43hs
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Colón se ilusiona con terminar tercero y llegar mejor posicionado al Reducido

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Colón atraviesa una semana decisiva después de la victoria ante Ciudad de Bolívar, un resultado que fortaleció al equipo de Iván Delfino y amplió sus aspiraciones para el cierre de la fase regular de la Primera Nacional. El Sabalero recibirá a Defensores de Belgrano en el Brigadier López y, aunque inicialmente se manejaban dos alternativas para el encuentro, finalmente jugará el sábado. Además, los resultados de la última fecha pueden permitirle escalar posiciones antes del Reducido.

LEER MÁS: Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

Colón y la posibilidad de subir en la tabla antes del Reducido

La derrota de Deportivo Morón, que se mantiene tercero con 58 puntos, dejó abierta una oportunidad para Colón y Deportivo Madryn, ambos con 57 unidades. El equipo santafesino cuenta con una diferencia de gol de +16, mientras que el conjunto patagónico tiene +19, un factor que puede resultar determinante en la definición.

En la última jornada, Colón enfrentará a Defensores de Belgrano, Morón será local ante Ciudad de Bolívar y Madryn visitará a San Miguel. Con esa combinación de partidos, el Sabalero todavía puede finalizar tercero, siempre que consiga un buen resultado y se den otros marcadores favorables.

La ubicación final será importante de cara al Reducido, ya que los primeros cuatro equipos de cada zona tendrán la ventaja de jugar como locales en los cruces. Actualmente, Colón ocupa el quinto lugar y, si la tabla terminara así, se mediría con Midland, que también suma 54 puntos, aunque el conjunto rojinegro lo supera en la diferencia de gol.

El Sabalero prepara el cierre y espera recuperar futbolistas

Mientras se acerca el último compromiso de la fase regular, el cuerpo técnico trabaja para administrar el desgaste que dejó la visita a Ciudad de Bolívar. Franco García quedó descartado para el próximo encuentro, mientras que Darío Sarmiento permanece bajo evaluación para determinar si estará en condiciones de jugar.

Por otra parte, Alan Bonansea acumula tres tarjetas amarillas, por lo que no corre riesgo de suspensión para el Reducido. La planificación de Delfino estará enfocada en cerrar de la mejor manera esta etapa y llegar con el plantel en condiciones a los cruces eliminatorios.

La victoria como visitante renovó el entusiasmo en el mundo sabalero. Con la posibilidad de mejorar su posición y la clasificación al Reducido asegurada, Colón buscará despedirse de la fase regular con otro resultado positivo ante su gente y esperar la definición de los demás encuentros para conocer su ubicación definitiva.

Colón ilusión tercero Reducido Primera Nacional
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