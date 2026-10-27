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Colón prepara el partido con Defensores de Belgrano y mira a los lesionados

Franco García se realizó una resonancia magnética por la lesión que sufrió en el tobillo y se espera la evolución de Federico Lértora y Darío Sarmiento

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 09:38hs
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Colón aguarda por la evolución de Federico Lértora.

Prensa Colón

Colón aguarda por la evolución de Federico Lértora.

El sábado a las 18, Colón recibirá a Defensores de Belgrano por la fecha 36 del Torneo de la Primera Nacional. Y el gran objetivo es ganar para intentar terminar lo más arriba posible.

A una fecha del final de la etapa regular, el elenco dirigido por Iván Delfino se ubica 5º con 57 puntos, pero tiene la chance de alcanzar el 3º.

Colón aguarda por los lesionados

Por ese motivo, el entrenador pondrá lo mejor que tiene, pero para ello tiene que esperar la evolución de algunos futbolistas que no terminaron bien el partido ante Ciudad de Bolívar.

Uno de ellos es el capitán Federico Lértora quien fue reemplazado por una molestia muscular, al igual que Darío Sarmiento, quien reemplazó a Franco García y luego fue suplantado por Emanuel Beltrán.

LEER MÁS: Giménez responde en Colón y Delfino tendrá una decisión difícil cuando esté Budiño

Ambos serán evaluados a lo largo de la semana y podrían estar a disposición del entrenador. En tanto que Franco García está descartado para el choque ante el Dragón.

En las últimas horas, el delantero fue sometido a una resonancia magnética y si bien no se conocieron los resultados, se presume que el plazo de recuperación para que pueda volver al equipo sería al menos de dos semanas.

Colón Defensores de Belgrano lesionados
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