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Guillermo Barros Schelotto puso en duda su futuro en Vélez

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, no confirmó su continuidad más allá de la fecha de vencimiento de su contrato: "Voy hasta diciembre, luego veremos"

26 de octubre 2026 · 16:25hs
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Guillermo Barros Schelotto puso en duda su futuro en Vélez

El técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, no pudo confirmar su continuidad más allá de la fecha de vencimiento de su contrato: "Voy a seguir hasta diciembre, después veremos".

El Mellizo puso en duda su permanencia en Vélez

El Fortín, se encuentra a dos puntos de Boca —puntero en la tabla anual— y en el segundo puesto de la Zona A, en el Torneo Clausura, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Barros Schelotto fue consultado sobre la posibilidad de llegar a una Racing sin técnico al terminar su vínculo con el club de Liniers, a lo que contestó: "Me han hablado en otro momento, cuando no estaba en Vélez".

También reveló que tuvo otros ofrecimientos a lo largo de esta temporada, pero no de la Academia, aunque de todas formas pretende respetar su contrato con el club que dirige. Referido a su continuidad, Guillermo reiteró que tiene contrato hasta diciembre y cuando llegue el momento analizará "las propuestas".

Además, a pesar de que es el candidato del oficialismo en Vélez para las elecciones que tendrá en diciembre, el Mellizo afirmó: "Tenemos que hablar, hay un montón de cosas por dialogar, si habrá un acuerdo; veremos".

Si bien dejó una incertidumbre sobre su 2027, Barros Schelotto dejó un guiño al mencionar el tipo de trabajo que viene teniendo y lo que espera hacer con el club: “Lo que nos preocupa y trabajamos de lunes a domingo es para que Vélez juegue de esta manera, lo mismo pasó con Boca o Lanús; por suerte dejamos buenos recuerdos en el hincha, y ojalá que acá sigamos así”.

Vélez viene de golear por 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, en donde se ubica en el segundo lugar, con 27 puntos, de la Zona A, por debajo de Instituto.

Además, sigue en pelea en la tabla anual, donde marcha tercero con 55 unidades, a dos de diferencia de Boca —puntero— y, a falta de dos fechas de la etapa regular, se estaría clasificando a la Copa Libertadores 2027.

Vélez Guillermo Barros Schelotto contrato
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