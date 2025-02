Cecilia Biagioli, la primera mujer en conquistar la Maratón Santa Fe-Coronda

• LEER MÁS: Pullaro: "La Maratón Santa Fe–Coronda será el evento más importante del año en la provincia"

En realidad, el que se quedó con la prueba fue Guillermo Bértola, pero fue sancionado por la Federación Internacional de Natación con cuatro años de suspensión por dóping biológico positivo. Entonces, la organización de la Maratón Santa Fe-Coronda, decidió hacer el corrimiento respectivo y otorgarle el triunfo a la cordobesa.

"Fue una carrera soñada. Nnunca pensé que se podía darse así, sacándole tantos minutos a los hombres. Fue crecer que podía y en un momento se me pasó por cabeza dejar por el declive general que tuve. Me dolía mucho el codo y el brazo izquierdo, por lo que guardé fuerzas para el final. Fue una locura el cierre. Es una carrera muy especial, porque requiere mucha cabeza. Es lo que te hace funcionar", dijo en las últimas horas en charla con LT10 AM 1020.

Cecilia Biagioli Santa Fe Coronda.jpg Cecilia Biagioli terminó siendo la ganadora de la Maratón Santa Fe-Coronda en 2018.

La temperatura del agua, un tema en la Maratón Santa Fe-Coronda

Con el calor reinante en la zona, las aguas del río están por encima de los 30 grados, por lo que ya pinta para ser un escollo más para los nadadores. En este sentido, Biagioli dijo: "Es fundamental mantener un ritmo no tan excesivo y ser inteligente. Será muy agotadora por la temperatura del agua. Es complicado y mucho más con este entorno. El que sea más inteligente llegará más entero. El que está un poco más acostumbrado puede usarlo a favor".

En el final, describió por qué es tan atrayente esta carrera: "Por la gente. Es increíble la energía que envían. Cómo se vive y es muy llamativo. El río es muy grande y el esfuerzo que se hace es mucho. Creo que se valora eso. espero sea una fiesta como siempre".