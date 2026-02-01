Unión ajusta piezas y define el equipo para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Unión recibe este lunes a Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril. Leo Madelón hará cambios obligados y analiza variantes en ofensiva.

Con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo, Unión se alista para enfrentar este lunes a las 22 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro se jugará en el estadio 15 de Abril y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa.

El equipo de Leonardo Madelón llega con ajustes en mente, algunos forzados y otros tácticos. La baja de Valentín Fascendini, expulsado ante Lanús, obliga a rearmar la defensa. Su lugar sería ocupado por Juan Pablo Ludueña, quien ya tuvo rodaje en el segundo tiempo frente al Granate y dejó buenas sensaciones.

Un retoque en ataque para ganar profundidad en Unión

El DT también evalúa modificar el frente ofensivo. Marcelo Estigarribia pelea por un lugar en el once y podría ingresar por Agustín Colazo, en busca de mayor presencia en el área y mejores conexiones en los últimos metros. La decisión final se tomaría horas antes del partido.

Marcelo Estigarribia UNO Santa Fe | José Busiemi

Entre las novedades positivas, Lucas Menossi y Brahian Cuello están en condiciones de ser citados y sumarían alternativas importantes para el mediocampo. En tanto, se aguarda la evolución física de Augusto Solari, quien aún es duda tras perderse las dos primeras jornadas.

Con este panorama, Unión formaría con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Estigarribia o Colazo.

Momento de reacción en casa

El Tatengue necesita cambiar la cara tras el empate inicial ante Platense y la derrota frente a Lanús. Enfrente estará un Gimnasia mendocino que también alternó resultados, con un triunfo ante Central Córdoba y una caída contra San Lorenzo.

Con variantes en defensa, posibles ajustes en ataque y el apoyo de su gente, Unión intentará que el 15 de Abril sea el escenario del despegue en el campeonato.