Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia este lunes, cuando desde las 22 Unión reciba a Gimnasia de Mendoza, por la fecha 3 del Apertura.

2 de febrero 2026 · 08:16hs
Nazareno Arasa volverá a cruzarse en el camino de Unión este lunes desde las 22, cuando el Tatengue reciba a Gimnasia de Mendoza en el estadio 15 de Abril, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El historial con el juez rosarino muestra números parejos y varios partidos con condimentos especiales.

En total, Arasa dirigió a Unión en 21 oportunidades, con un saldo de ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas. Dentro de esos triunfos aparece uno muy recordado, que terminó en festejo rojiblanco por penales en la Copa Argentina, aunque en los noventa minutos había sido empate.

El último antecedente con Unión, con polémica

La última vez que Arasa impartió justicia en un partido del Tatengue fue el 17 de noviembre de 2025, en la fecha final de la fase regular del Clausura, cuando Unión empató 0-0 ante Belgrano en el Gigante de Alberdi.

La última vez que Nazareno Arasa fue árbitro de un partido con Unión como protagonista fue en la última fecha del Clausura ante Belgrano.

Aquel encuentro dejó controversia, ya que el árbitro, a instancias del VAR, anuló un gol de Diego Armando Díaz por un supuesto fuera de juego que generó fuertes reclamos desde el banco rojiblanco.

Un árbitro con pocos cruces con el Lobo mendocino

Del lado de Gimnasia de Mendoza, Arasa tiene un historial más acotado. Lo dirigió en seis partidos, con un balance de dos victorias, tres empates y una sola derrota.

El último antecedente se remonta al 15 de enero de 2021, cuando el Lobo empató 1-1 ante Deportivo Maipú en el clásico mendocino disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Un historial que suma condimento al partido

Con estadísticas equilibradas y antecedentes que incluyen decisiones discutidas, la designación de Arasa suma un condimento extra a un encuentro donde Unión buscará su primera victoria del torneo. En Santa Fe, el foco estará puesto no solo en el rendimiento futbolístico, sino también en cada decisión arbitral en una noche que promete tensión.

