Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Central Córdoba golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes por la fecha 7 del Torneo Clausura

30 de agosto 2025 · 19:23hs
Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

@cacc_sde

Central Córdoba golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes por la fecha 7 del Torneo Clausura. Resultado que le permite quedar, al menos transitoriamente, como escolta en la zona A.

Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo respectivamente.

Central Córdoba abrió el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra.

Solo cinco minutos después, los dirigidos por Omar de Felippe estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2-0 definitivo.

Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, Estudiantes no pudo ni siquiera llegar al descuento, por lo que volverá de Santiago del Estero con las manos vacías.

Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición de la Zona A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Darío Insua, que alcanzó las 14 unidades.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra, mientras que el “Pincha” recibirá a River.

El resumen de Central Córdoba y Estudiantes

Embed - CENTRAL CÓRDOBA GOLPEÓ DE ENTRADA y GANÓ | #CentralCordoba 2-0 #Estudiantes | Resumen

Central Córdoba Estudiantes Clausura
Noticias relacionadas
lanus enfrenta a central cordoba con la mision de dar vuelta la eliminatoria

Lanús enfrenta a Central Córdoba con la misión de dar vuelta la eliminatoria

se suspendio el partido entre sarmiento y rosario central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

independiente rivadavia batio a argentinos y sale de los ultimos lugares

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

con gol de soule, roma se llevo un triunfo ante pisa en el calcio

Con gol de Soulé, Roma se llevó un triunfo ante Pisa en el Calcio

Lo último

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Último Momento
Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Están vigentes dos alertas por lluvias y tormentas fuertes que abarcan a la ciudad de Santa Fe

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Agroexportadoras esperan definiciones de Nación para finalizar el Circunvalar y explotar el Belgrano Cargas

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 Y 5008

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Ovación
Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Las chicas de Unión siguen imparables y ahora despacharon a Comunicaciones en Santa Fe

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por la intensa lluvia

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Independiente Rivadavia batió a Argentinos y sale de los últimos lugares

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná