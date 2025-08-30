Central Córdoba pegó de entrada, derrotó a Estudiantes y es escolta

Central Córdoba golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes por la fecha 7 del Torneo Clausura

Central Córdoba golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes por la fecha 7 del Torneo Clausura . Resultado que le permite quedar, al menos transitoriamente, como escolta en la zona A.

Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo respectivamente.

Central Córdoba abrió el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra.

Solo cinco minutos después, los dirigidos por Omar de Felippe estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2-0 definitivo.

Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, Estudiantes no pudo ni siquiera llegar al descuento, por lo que volverá de Santiago del Estero con las manos vacías.

Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición de la Zona A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Darío Insua, que alcanzó las 14 unidades.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra, mientras que el “Pincha” recibirá a River.

El resumen de Central Córdoba y Estudiantes