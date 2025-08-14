Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba y Lanús abren la serie de octavos de la Sudamericana

Central Córdoba recibirá a Lanús, este jueves desde las 21.30, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

14 de agosto 2025 · 07:49hs
Central Córdoba y Lanús abren la serie de octavos de la Sudamericana

Central Córdoba recibe a Lanús este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Alfredo Terrera desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Se trata del duelo entre argentinos que tiene los octavos de final del certamen continental. La vuelta es en Lanús.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Lanús por la Copa Sudamericana

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"