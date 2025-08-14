Central Córdoba y Lanús abren la serie de octavos de la Sudamericana Central Córdoba recibirá a Lanús, este jueves desde las 21.30, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por Ovación 14 de agosto 2025 · 07:49hs

Central Córdoba recibe a Lanús este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Alfredo Terrera desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Se trata del duelo entre argentinos que tiene los octavos de final del certamen continental. La vuelta es en Lanús. Probables formaciones de Central Córdoba vs Lanús por la Copa Sudamericana Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.