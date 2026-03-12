Medrán mueve piezas en Colón y mantiene incógnitas para recibir a Acassuso

Luego de un fin de semana sin competencia y dos semanas de trabajo que le permitieron ajustar detalles tácticos, el entrenador Ezequiel Medrán comenzó a perfilar el posible once de Colón para recibir a Acassuso el próximo sábado desde las 20 en el estadio Brigadier López, por la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

En la práctica de este jueves, el DT sabalero ensayó varias modificaciones en distintas líneas del equipo , lo que dejó abierta más de una incógnita pensando en el compromiso ante el puntero del grupo.

Variantes en el lateral izquierdo

Uno de los movimientos que probó Medrán se dio en el sector izquierdo de la defensa. Durante el inicio de la práctica Leandro Allende fue ubicado como lateral, ocupando un rol que habitualmente pertenece a Facundo Castet. Sin embargo, con el correr del ensayo táctico el entrenador volvió a reacomodar la última línea y Castet recuperó su lugar natural, lo que deja abierta la duda sobre quién será finalmente el encargado de custodiar ese carril ante el equipo de Acassuso.

Reconfiguración en el mediocampo

Las pruebas también se trasladaron a la zona media, especialmente tras confirmarse el desgarro de Julián Marcioni, una baja sensible dentro del andamiaje ofensivo del Sabalero.

En un primer momento, Darío Sarmiento comenzó ocupando el sector derecho del mediocampo, buscando aportar desequilibrio y amplitud por la banda. Pero el ensayo no terminó allí: minutos más tarde ingresó Conrado Ibarra, quien se posicionó sobre el carril izquierdo. Ese movimiento generó un nuevo corrimiento dentro del esquema, ya que Ignacio Lago pasó a desempeñarse por la derecha, modificando nuevamente la estructura ofensiva del equipo.

LEER MÁS: El Loco Díaz, ¿el sueño de Colón para el próximo mercado de pases?

Lago también probó como delantero

Las variantes no se detuvieron en la mitad de la cancha. En otro tramo del entrenamiento, Medrán volvió a introducir a Sarmiento y realizó un ajuste en el frente de ataque. En ese escenario, Ignacio Lago adelantó su posición y reemplazó a Lucas Cano, pasando a ocupar un rol más cercano al área rival para acompañar al goleador Alan Bonansea.

Este movimiento táctico dejó entrever que el cuerpo técnico evalúa diferentes alternativas para potenciar el peso ofensivo del equipo, especialmente frente a un rival que llega como líder de la zona.

Un rompecabezas abierto

Las distintas pruebas realizadas durante el entrenamiento reflejan que Medrán aún analiza cuál será la mejor configuración para enfrentar a Acassuso, un equipo que llega en la cima de la Zona A y que representa una medida exigente para el Sabalero. Con varios nombres en evaluación y posibles cambios en distintas líneas, Colón llegará al duelo del sábado con algunas incógnitas en su formación, mientras el entrenador termina de definir el rompecabezas táctico que buscará frenar al puntero en el Brigadier López.