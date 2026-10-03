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Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

El argentino Francisco Cerúndolo consiguió un gran triunfo ante el checo Jakub Mensik (8°), para meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing

3 de octubre 2026 · 12:22hs
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Cerúndolo consiguió un gran triunfo y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

El argentino Francisco Cerúndolo consiguió un gran triunfo ante el checo Jakub Mensik (8°), para meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing. Quien actualmente ocupa el puesto número 22 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-3 luego de una hora y 17 minutos de juego.

En el primer set, el argentino consiguió un quiebre en el cuarto game que sería clave, ya que a partir de allí mantuvo todos sus turnos de servicios sin darle chances a su oponente para conseguir un sólido 6-3 y así tomar ventaja en el encuentro.

En el segundo parcial se mantuvo el dominio de Cerúndolo, quien siguió arrasando con su saque. En esta ocasión, el argentino debió esperar al séptimo game para conseguir el tan ansiado quiebre, mientras que después rompió nuevamente el servicio de Mensik para conseguir el 6-3 definitivo y el boleto a los cuartos de final del torneo que se disputa en la capital de China.

Su oponente en la próxima instancia será el ruso Daniil Medvedev, quien este sábado por la madruada derrotó 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff.

Por otra parte, el primer preclasificado del torneo, el alemán Alexander Zverev, pasó por arriba al chino Shang Juncheng por 6-0 y 6-3 y avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará con la leyenda serbia Novak Djokovic, que este viernes venció en un maratónico encuentro al chino Bu Yunchaokete.

Alcaraz avanza en Tokio

El otro torneo que se lleva a cabo esta semana es el ATP 500 de Tokio, en Japón, donde el español y número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, avanzó a los cuartos de final gracias a su triunfo sobre el italiano Matteo Arnaldi.

Alcaraz, que viene de alcanzar los cuartos de final en el US Open y de disputar la Laver Cup, se impuso por 7-6(6) y 6-1.

Además, el paraguayo Daniel Vallejo hizo historia al derrotar al italiano Matteo Berrettini por 7-6(6) y 6-1.

Cerúndolo Beijing Jakub Mensik
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