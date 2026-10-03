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Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

En lo que va del 2026, el Tate recibió 39 goles en 27 partidos y es también el equipo al que más le convirtieron en el Torneo Clausura

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 11:20hs
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Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino.

Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino.

Las estadísticas indican que Unión es el equipo más goleado de los 30 que juegan en Primera División. Lo que habla a las claras del gran problema que viene sufriendo a lo largo del año y que no logra solucionar con el paso del tiempo.

Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

En lo que va del 2026, el Tate recibió 39 goles en 27 partidos, pero además, en el Torneo Clausura, también es el equipo más goleado, sufriendo 19 goles en 11 encuentros.

Lo más preocupante es que Unión tiene más goles en contra que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, que son los dos equipos que están perdiendo la categoría. El Tiburón sufrió 35 tantos en contra y el León 37.

Esa falta de solidez, lo llevó a salir de la zona de playoffs y perder terreno en la tabla general. Está claro que al modificar el 75% del bloque defensivo iba a terminar pagando las consecuencias.

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Y es que para afrontar este segundo semestre, fue transferido Mateo Del Blanco, se lesionó Lautaro Vargas y también fue negociado Maizon Rodríguez.

No obstante, con los dos últimos, arrancó el Torneo Clausura, mostrando las mismas falencias. Pero la falta de recambio sin dudas que resintió la estructura defensiva.

Pero también cambió a los dos volantes centrales, con las idas de Rafael Profini y Mauro Pittón, que terminó repercutiendo en la faz defensiva. Muchas salidas y pocas llegadas, son el resumen de un equipo con mandíbula de cristal.

Unión equipo fútbol
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