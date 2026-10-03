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Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Unión cambia el chip del revés en La Bombonera para enfocarse en cortar la malaria ante Defensa en el 15 de Abril por la fecha 12. Ya no hay margen

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 11:52hs
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Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

Prensa Unión

Unión necesita cambiar el rumbo rápido. La derrota ante Boca lo dejó al borde del nocaut con la tercera caída consecutiva y puso en discusión prácticamente todos sus objetivos. Ahora, el Tatengue tiene una nueva oportunidad, pero el margen se redujo al mínimo ante Defensa en Santa Fe.

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El plantel regresó de Buenos Aires con las manos vacías y con Leonardo Madelón dejando abierta incluso la posibilidad de revisar su continuidad. En paralelo, la clasificación a los playoffs comenzó a complicarse, mientras otros objetivos de la temporada también quedaron bajo presión.

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Lo que viene para Unión

En ese escenario, Defensa y Justicia aparece como mucho más que el próximo rival en el 15 de Abril el viernes que viene, desde las 21.45, por la fecha 12 de la zona A del Clausura, en un partido que Unión afrontará sabiendo que necesita volver a ganar. No alcanza con cortar la racha. El equipo necesita recuperar terreno y volver a mostrar señales que permitan sostener la pelea por los puestos de clasificación.

Se viene un golpe de efecto en Uni&oacute;n.

Se viene un golpe de efecto en Unión.

Madelón tendrá una semana para trabajar en ese intento de reconstrucción. El propio entrenador anticipó que habrá modificaciones después de la derrota ante Boca, por lo que se espera un equipo diferente para el próximo compromiso. La buena noticia para el cuerpo técnico es que no habrá bajas obligadas por sanciones o lesiones. Todos los futbolistas están disponibles y la decisión quedará exclusivamente en manos del entrenador.

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La cuestión, entonces, no pasa solamente por quiénes jueguen. Unión necesita recuperar respuestas, intensidad y personalidad después de un tramo del campeonato en el que los resultados fueron desmoronando buena parte de lo construido. Tres derrotas consecutivas cambiaron el escenario. La próxima fecha puede empezar a cambiarlo nuevamente, pero ya no puede errar.

Unión Defensa Leonardo Madelón
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