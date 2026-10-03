Dólares, brujería, un "soplón" y un viaje a Roma: cómo operaba el falso sanador que le sacó $50 millones a una jubilada

El abogado defensor de la víctima indicó que el acusado “contaba con información de la persona de datos familiares, de cómo vivía, de que era viuda", apuntando a un informante.

Estafa millonaria en Sarmiento: la querella cree que un "entregador" le dio datos clave al falso mentalista y sanador.

Luego de que trascienda el caso del falso mentalista y supuesto sanador acusado de estafar a una mujer de la localidad de Sarmiento por una suma cercana a los $50 millones habló el abogado defensor de la víctima y dio detalles del caso.

El acusado continúa detenido con prisión preventiva, luego de que la Justicia considerara que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de su libertad mientras avanza la investigación. El hombre está acusado de haber engañado a la mujer mediante una serie de maniobras vinculadas con supuestos trabajos de magia negra, rituales y un presunto viaje a Roma.

La víctima es una mujer de aproximadamente 70 años, viuda, jubilada y que vive sola en la localidad de Sarmiento. El acusado habría llegado hasta ella después de que la mujer escuchara en una radio local una publicidad en la que se promocionaba como “licenciado mentalista y sanador”.

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Otro involucrado

El abogado Romeo Díaz Duarte, representante de la víctima, ahora puso el foco en otro aspecto de la investigación: la posibilidad de que el acusado haya contado con información previa sobre la mujer y que no haya actuado solo.

“Nosotros pensamos que contaba con información de la persona. De datos familiares, de cómo vivía, de muchas cosas, de que era viuda. Muchos datos reales que se los ha suministrado alguien que conocía a esta persona y la conocía bien”, afirmó.

Díaz Duarte sostuvo que esos datos no serían secundarios dentro de la maniobra investigada. “Había datos muy precisos que él le daba a la señora. No eran parte, digamos, de la maniobra estafatoria, tenían determinada precisión”, explicó.

La mujer se comunicó con el supuesto mentalista luego de escuchar la publicidad y el hombre posteriormente se presentó en su vivienda. “Llega muy bien presentado, con un maletín, maletín que fue secuestrado”, señaló el abogado.

El acusado le habría manifestado que ella y su familia eran víctimas de un supuesto maleficio realizado mediante magia negra. “Llegó a comentarles, ya una vez ingresado en la vivienda, de que era víctima de un maleficio hecho por magia negra”, contó Díaz Duarte.

Miedo y engaño

El miedo habría sido el punto de partida de la maniobra. “Esta mujer empezó a temblar, a transpirar, sudoración. Se quebró porque la víctima de esta magia negra y la muerte eran los hijos, las hijas”, relató.

El abogado describió una serie de prácticas que, según la acusación, habrían servido para reforzar el engaño. Entre ellas mencionó la venta de supuestos cirios pascuales y una maniobra para hacerle creer a la mujer que podía transformar agua en sangre.

“Era un hombre que había llegado a la Iglesia de Guadalupe en Santa Fe, a la congregación, y tenía que traerle los cirios pascuales y venderle cada cirio pascual a $100.000”, sostuvo.

“Había otra cuestión de transformar agua en sangre, haciéndole colocar fotos dentro de un recipiente de vidrio de la familia y luego, bajo ese subterfugio, tirar un colorante que transforma el agua en sangre”, explicó.

Díaz Duarte aseguró que el estado de temor habría impedido que la víctima pudiera cuestionar lo que estaba sucediendo. “Cuando uno está sumergido en esta cuestión con este miedo, este temor, la razón no entra. Uno no tiene capacidad de razonar. Él se la anuló de esta forma y esta mujer empezó a obrar con la razón anulada”, afirmó.

El hombre también habría logrado conocer detalles del interior de la vivienda. “Este hombre, el sujeto, el victimario, conoce perfectamente cada rincón de la casa porque lo bendecía: puerta, ventana, salida a los lugares. Hacía un montón de esoterismo. Todo mentira. Parte de la estafa montada”, sostuvo.

La mujer habría sido instruida para no contarles a sus hijos lo que estaba sucediendo. “No le cuentes esto a los hijos porque esta magia negra va a explotar. Esto tiene que quedar entre nosotros”, relató el abogado.

Supuesto viaje a Roma

La maniobra llegó luego hasta un supuesto viaje a Roma. Según Díaz Duarte, el acusado convenció a la mujer de que determinados objetos vinculados con el supuesto maleficio debían ser trasladados para ser enterrados allí.

“En la gran estafa, esta señora saca cifras en dólares importantes de la mutual del hogar, viaja a Roma porque había que enterrarlos en Roma”, afirmó.

Antes de ese supuesto viaje, el hombre le habría indicado que algunos elementos estaban enterrados en un cementerio de la zona. La mujer participó de una búsqueda y encontró muñecos con alfileres y figuras con partes del cuerpo cortadas que, según le habría hecho creer el acusado, representaban a integrantes de su familia.

“Esta señora encontró elementos como muñequitos con alfileres, otro con pierna cortada y así. Cada uno representaba miembros de la familia y ahí esta mujer entró en pánico, a llorar, a colapsar internamente”, relató Díaz Duarte.

Transferencias de dinero

El dinero no habría sido entregado de una sola vez. “Fue de a poco y va sacando de a poco. Hay transferencias chicas, por ejemplo transferencias de $109.000, otra de $109.000, $300.000 y así, hasta que dio dos montos grandes”, explicó.

El principal desembolso habría estado relacionado con el supuesto viaje a Roma. “El principal fue el viaje a Roma, el supuesto viaje a Roma, para terminar con la magia negra”, señaló.

La mujer llegó incluso a quedar con una supuesta deuda de US$18.000 que debía pagar cuando el hombre regresara de Roma. Esa situación terminó provocando que les contara a sus hijos lo que estaba sucediendo y que ellos recurrieran al Ministerio Público de la Acusación y a la Policía de Investigaciones.

Otro hecho atribuido al acusado

El caso también tiene un segundo hecho atribuido al acusado, ocurrido en San Jerónimo Norte. En esa oportunidad, según Díaz Duarte, la modalidad fue diferente: habría recibido US$10.000 de un hombre con quien supuestamente iba a realizar un cambio de moneda y escapó por una ventana trasera de un hospedaje.

Díaz Duarte consideró que podrían aparecer nuevas víctimas. “A la edad que tiene, 40 y pico de años, este modus operandi, cometido estafas bajo diversas formas, creemos que tiene que surgir otros hechos más”, sostuvo.

La causa continúa con la investigación penal preparatoria después de que se dictara la prisión preventiva del acusado. El abogado anticipó además que buscarán una condena de cumplimiento efectivo. “Nosotros vamos a abogar por una condena de cuatro años. Vamos a pedir efectiva”, afirmó.

Díaz Duarte señaló que todavía resta avanzar en la investigación y que la querella también estaría dispuesta a un juicio abreviado si se establece una pena de prisión efectiva. “La querella está dispuesta a otorgárselo, pero con pena de prisión efectiva, no con pena de estado de libertad”, concluyó.