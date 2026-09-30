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Ronaldo dejó la concentración de Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad"

En medio del escándalo por haber abandonado la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, rompió el silencio a través de sus redes sociales

30 de septiembre 2026 · 16:40hs
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Ronaldo dejó la concentración de Portugal: A su debido tiempo contaré la verdad

En medio del escándalo por haber abandonado la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, rompió el silencio en las últimas horas a través de sus redes sociales e indicó a "su debido tiempo" revelará "la verdad" respecto de su polémica decisión.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", dijo el futbolista de 41 años.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", dijo Ronaldo quien no tuvo minutos en el segundo partido de la fecha FIFA que está actualmente en disputa.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", finalizó CR7 quien parece haber terminado su carrera internacional.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

La Selección de Portugal, dirigida por Jorge Jesús, se medirá ante Dinamarca el próximo jueves, desde las 15.45 (hora argentina) en Copenhague, por la fecha 3 de la UEFA Nations League en la que acumula 6 puntos en dos partidos.

El combinado luso venció a Noruega en Oslo por 2 a 1 en la Nations League y el delantero no sumó ni un minuto pese a estar a disposición, un hecho que no sucedía desde el año 2008.

Ronaldo Portugal
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