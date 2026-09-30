El nuevo desafío de Siemienczuk en Unión: "Lograr estabilidad para luego crecer"

El regreso de Juan Siemienczuk a Unión no se produce en un escenario habitual para afrontar la Liga Argentina

El regreso de Juan Siemienczuk a Unión no se produce en un escenario habitual. El entrenador tendrá su tercer ciclo, pero esta vez con una misión diferente: acompañar una nueva etapa institucional y deportiva después de la decisión de no participar en la Liga Nacional por razones económicas.

Para el entrenador, volver a una institución que conoce profundamente representa una mezcla de sensaciones. “Es un momento raro por lo que sucedió, hay que iniciar un proceso nuevo, más allá que es mi tercer ciclo, el club inicia su reestructuración, creando una idea única para que lograr la estabilidad y luego empezar a crecer”, explicó en diálogo con el sitio MP Digital.

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La construcción del nuevo plantel para la Liga Argentina ya está en marcha. Siemienczuk anticipó que habrá incorporaciones de jugadores de mayor experiencia, aunque el proyecto también tendrá un fuerte componente juvenil. “Están llegando mayores para completar el equipo, hay una base de chicos jóvenes que si Dios quiere le daremos lugar en función de sus evoluciones, el club debe hacerlo, vamos por ese lado, hay distintos niveles en su desarrollo, la idea clara que la Liga nos sirva en varios aspectos, volver a ser un lugar donde los jóvenes quieran venir para dar un paso en el profesionalismo”, señaló.

El objetivo, entonces, no pasa solamente por conformar un equipo competitivo para la próxima temporada. La intención es que la Liga Argentina funcione como una plataforma para recuperar una identidad formativa, generar oportunidades para los jóvenes y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

En cuanto al escenario deportivo que encontrará Unión, Siemienczuk también destacó la evolución que viene teniendo la competencia. “En Argentina en general en las últimas dos temporadas levantó, tanto en la A, es un efecto cascada, creo que volverá a pasar, vamos a competir en una Liga Argentina de jerarquía, volviendo a los viejos momentos, está bueno ser parte y hay que prepararse para ello”, sostuvo.

Unión suma al alero Kobe Julien

El plantel de Unión que orienta Juan Siemienczuk continúa su preparación de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet.

Para completar las siete fichas mayores en las últimas horas se llegó a un acuerdo con el extranjero Kobe Joseph Guillory Julien, que fue cortado por Olímpico antes de arrancar la campaña con el Negro Bandeño.

Nacido el 7 de octubre de 1999 en Baton Rouge, Louisiana, es alero y mide 196 centímetros. Desarrolló su formación en Estados Unidos y compitió a nivel universitario en la NCAA. Primero formó parte de Louisiana Ragin’ Cajuns y luego completó su etapa universitaria en Arkansas State.

Con Independiente (SdE) la 2025/26 promedió 15,6 puntos; 4,4 rebotes y 1,1 asistencias con 52% en dobles; 41% en triples y 62% en libres al cabo de 33 encuentros oficiales.