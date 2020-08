César Royo, todo un símbolo del rugby que queremos

El rugby en Santa Fe tiene muchas personas que silenciosamente han dejado su huella en las instituciones por las que le tocó pasar y ser parte de su rica historia. Una de esas es César Martín Royo, entrerriano de nacimiento, pero santafesino por adopción. Fue clave en el crecimiento y desarrollo del rugby y el hockey en Universitario.

Fue muchos años periodista en el diario El Litoral y en la agencia Télam. Aunque él lo niegue, muchos dicen que Universitario mantuvo su existencia en épocas duras por su labor. Otro que conoce mucho sobre la historia del club señaló que "no se si el Pato te lo dijo, pero Universitario existe gracias a él".

"Esta cuarentena la hemos pasado con los problemas que genera, una inactividad que no nos permite seguir funcionando mucho. Pero trato de cuidarme para tratar de superar la situación. En general no hemos tenido a nivel familiar ningún inconveniente que nos pudiera retrotraer, simplemente hay un aislamiento que no nos permite la circulación, y la actitud del gobierno con demasiados ajustes en cuanto a la libertad individual" le dijo el Pato Royo a UNO Santa Fe.

982020 f2 pato royo universitario santa fe.JPG El Pato Royo fue clave en el crecimiento de Universitario. UNO Santa Fe

El expresidente del Club Universitario de Santa Fe comentó que "me jubilé después de 34 años de periodismo, lo hice casi siempre en el área de deportes. Tuve la suerte de haber trabajado en la fundación de la Asociación de Hockey del Litoral, que fue en Rosario. También tuve la suerte de participar de la mayoría de los acontecimientos de la Unión Santafesina de Rugby, porque el primer equipo de juveniles que entrené jugaba un chico Rodolo Paraván".

"El rugby y el periodismo fueron de la mano, y me ayudaron desde el punto de vista social. En el deporte, si bien se juegan muchas pasiones, además de tener una relación profesional, busqué siempre promocionar el rugby y el hockey" destacó uno de los fundadores de la Asociación Santafesina de Hockey.

El Pato Royo, como se lo conoce, expresó que "En realidad yo soy de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, vine a estudiar ingeniería, pero no me recibí. Me tiró más el periodismo, anduve por todos lados, con Télam me tocó viajar por muchas partes, cubriendo acontecimientos que marcaron mucha importancia en diferentes momentos".

982020 f3 pato royo universitario santa fe.JPG Este Cuervo de pura cepa está retirado de su otra pasión: el periodismo. UNO Santa Fe

Un Cuervo de pura cepa

El Club Universitario es la entidad decana del rugby de la ciudad de Santa Fe. Comenzó a jugar en la Unión del Rugby del Litoral con sede en Rosario en 1947, y en 1949 fue fundador de la Unión del Rugby del Río Paraná. En 1955, también participó de la fundación de la actual Unión Santafesina de Rugby, mientras que, en 1975, lo hizo en conjunto con otros clubes de la Asociación Santafesina de Hockey.

Uni se fundó en noviembre de 1941, y César Martín Royo cumple ese mismo día, para que no queden dudas de su fuerte vínculo con los Cuervos."Me vinculé al rugby cuando empecé a trabajar en la agencia Télam, para hacer información política en la misma época. Era periodista full time; a la mañana, al mediodía y a la noche.

En el diario El Litoral haciendo política, era el encargado de la información sobre la legislatura. Ahí también le agregaba los fines de semana el rugby y el hockey" destacó el Pato Royo. Agregó que "me gustó siempre entrenar divisiones juveniles, incluso me tocó ser coach del primer seleccionado juvenil de la USR. El club ha tenido un crecimiento muy importante, más de 20 hectáreas dedicadas al funcionamiento del deporte.

Royo remarcó que "nosotros siempre actuamos en la actividad universitaria teniendo como respaldo al Club Universitario que ya estaba funcionando y tenía muchos deportes. El club funcionaba en el campo universitario de Don Bosco, había una sola cancha, resultó pequeño, y por eso años después conseguimos el actual emplazamiento. En su momento no había nada, ahí estaban los verduleros, y el asfalto fue bueno para todos".

982020 f4 pato royo universitario santa fe.JPG Royo fue miembro fundador de la Asociación Santafesina de Hockey. UNO Santa Fe

"Fui varios años jugador de hockey sobre patines en el Centro Español, cuando vine a Santa Fe me traje los palos, y ahí metí el hockey en Universitario. En la fundación de la Asociación de Hockey fui vicepresidente, estuve poco tiempo, porque yo siempre toco y me voy. En el rugby nunca fui un jugador de elite, siempre fui el dueño de la pelota. Jugué siempre de apertura, pero no hice una carrera deportiva, me dediqué más a la parte directiva" explicó el destacado periodista que está retirado de la profesión.

"Universitario ha tenido gente muy valiosa a lo largo de historia. El Colo Zalazar es un tipo imprescindible para Uni, siempre tiene respuestas a todo, y es un pilar del club. El caso de Juan Manuel Mateo también amigo y compañero, un fanático del rugby, muy exitoso y muy prestigioso. El Toro Pelossi fue otro jugador increíble, y muy buena persona", comentó Royo en su casa del barrio Sur a UNO Santa Fe.

También contó que "Te puedo mencionar a Jorge Bruzzone y Hugo Millaá, que son dos figuras de Uni, que han puesto como otros tantos su cariño en beneficio del club. Y no me quiero olvidar de Carlitos Ferro, que vino de El Quillá, encontró su lugar en el rugby, y ha sido varias veces presidente. Se la jugó por Universitario, somos muy amigos, y siempre dió todo lo que pudo y más. El Sapo Meretta es otro gran tipo, una persona muy simpática, viajero, muy querida y que ha trabajado mucho por Uni".

Por último, César Martín Royo, todo un símbolo del rugby de Universitario, sostuvo que "quiero agradecer por todo el apoyo brindado al gobierno provincial, a la Universidad del Litoral que nos cobijó en la primera etapa para que se genere el posterior crecimiento. Al núcleo imprescindible de ex dirigentes que hicieron posible un crecimiento sostenido y responsable para potenciar dos deportes como el rugby y el hockey".