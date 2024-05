Chapa Retegui cuestionó a Riquelme por la salida de Mateo

Marcelo Chapa Retegui, papá de Mateo, criticó a Juan Riquelme por la salida en su momento de Boca, al no tener continuidad

Mateo Retegui se convirtió en un delantero de elite y llamativamente no contó en Boca con la continuidad esperada. Tras pasar a préstamo por Estudiantes, Talleres y Tigre, partió al fútbol italiano sin volver a ponerse la camiseta del Xeneize y más de un hincha se quedó con las ganas de gritar un gol suyo en La Bombonera. "Nosotros estábamos convencidos de que lo repescaban", reveló su papá, Carlos, en diálogo con Clank.

"Después de hacer 30 goles, Mateo tenía la ilusión de jugar en Boca. No lo repescaron y el presidente actual dijo que se quedaba en Tigre porque estaban agradecidos. Me lo contaban desde adentro: ‘Está haciendo goles todos los entrenamientos. Está bien, para jugar’. Hubo algo personal para que no juegue en Boca, totalmente", sostuvo el entrenador de hockey al recordar la partida de su hijo a Europa.