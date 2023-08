Chapero: "Bahamas es un desafío para nosotros"

Más adelante admitió que “es una posición la de los internos donde hay un recambio, agradecido por la chance que nos da el DT y eso nos da motivación”.

En referencia a este estilo de juego, el pivote subrayó: “Me gusta un montón que el balón se mueva de un lugar a otro, no somos cinco de los que cortinan ni caen, tenemos velocidad, es el básquet moderno al que intentamos adaptarnos”.

Y luego, disparó: “Es un juego que hace mucho la NBA, todo apunta a nivel internacional, hay generadores de juego desde el balón, hicimos 120 puntos contra Uruguay, es un sistema corto, con penetraciones y pasarnos mucho la bola”.

Chapa también dijo que “con Juan Fernández compartí muchas selecciones, somos compañeros de pieza, si el cae me abre y al revés. En este esquema me siento cómodo de lo que Pablo me ponga, entrar y dejar todo en la cancha”.

En referencia a este grupo, soslayó que “el recambio se dio porque se tenía que dar, en los perimetrales tenemos jugadores con alto nivel, es un equilibrio, la experiencia de ellos, con la juventud de nosotros, es un buen complemento”.

En otro tramo de la charla añadió: “A mí me ayudan todos los más grandes, ponemos la energía, los grandes ponen la cabeza, el conocimiento, tener esos líderes es un punto a favor. Desde la AmeriCup hasta ahora creo que mejoré mucho, en mi físico, con mis pies”.

En la parte final, agregó: “Bahamas es un desafío para nosotros, tenemos que pisar fuerte y arrancar de la mejor manera, estamos concentrados para hacer un buen partido. Deck aporta muchas cosas, sabe mucho, desde sus puntos en la mano, es una pieza clave en el equipo”.